Россиянам оставили бесплатный алкоголь

Депутаты Госдумы предложили ввести запрет на дарение алкоголя, а также стимулирование продаж спиртного с помощью скидок. Сюда же относятся продажи с помощью купонов и талонов.

Сегодня в Сети процветает схема "алкоголь в подарок за покупку". Формально продавать спиртное через Интернет запрещено, поэтому ход с подарками стал популярной уловкой хитрых продавцов.

Чтобы решить эту проблему, депутаты Госдумы решили запретить бесплатное распространение алкоголя. Однако в правительстве их идею не одобрили. Правительство сделало официальный отзыв на разработанный ими законопроект "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта".

"Предлагается дополнить статью 16 пунктом 2.1, предусматривающим, что не допускается стимулирование продажи алкогольной продукции, в том числе путем распространения алкогольной продукции среди населения бесплатно и в виде подарков, а также с помощью скидок на цену алкогольной продукции любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов", – цитирует отзыв Life.ru. В документе отмечается, что в законе не содержится определения "стимулирование продажи алкогольной продукции".

Кроме того, оказалось, что законопроект не предусматривает внесения изменений в закон "О рекламе", который разрешает бесплатную дегустацию алкоголя. Правда, только в стационарных торговых объектах.

Также в правительстве сообщили, что минимальные цены на алкоголь уже установлены, а розничная продажа спиртного по ценам ниже рыночных запрещена. Чиновники считают, что этой меры достаточно, чтобы снизить доступность алкоголя.

Однако, некоторые участники рынка считают, что цены на спиртное в России сейчас даже слишком высоки относительно минимальных и средних зарплат. "По этому соотношению в Западной Европе он дешевле в восемь-десять раз... У нас же из-за высокой минимальной цены легальной водки люди продолжают пить контрафакт", - констатировал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.