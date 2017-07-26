Украинские националисты пытаются опорочить репутацию банка БКФ
В сообщении на официальном сайте БКФ говорится, что информация о какой-либо поддержке украинских политических организаций и планах о переезде в Киев не соответствует действительности, является клеветой и заведомой дезинформацией, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Ольги Миримской.
После появления публикаций в некоторых российских и украинских СМИ банк обратился в правоохранительные органы с заявлениям о проведении следственных действий и возбуждении уголовного дела по факту осуществления информационной атаки. В соответствии со 152-ой статьей Гражданского кодекса России, БКФ предпринимает меры по пресечению распространения недостоверной информации.
В официальном сообщении бана также указывается, что в организации информационной атаки банк подозревает лиц, причастных к похищению малолетней дочери Ольги Миримской. В частности, в организации информационного вброса активное участие могут принимать лица, находящиеся в федеральном и международном розыске, а именно: разыскиваемые по обвинению в совершении преступления по 127 статье Уголовного кодекса Смирнов, бывшая советник по юридическим вопросам банка Маскаева и находящаяся на территории США Безпятая, которая, являясь уроженкой Крыма, отказалась от российского паспорта и скрывается от правоохранительных органов на территории Украины, где замечена в связях с украинскими националистами.
Банк корпоративного финансирования (БКФ) специализируется на работе с растущими коммерческими предприятиями
среднего размера. Отделения и банкоматы БКФ расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
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