Экс-глава банка "Югра" отверг причастность к махинациям
Как заявил Дмитрий Шиляев, заявления, подобные тем, которые
сделали представители регулятора, порочат честь и достоинство
руководителей и акционеров "Югры" и подрывают репутацию банка. Его экс-глава
напомнил, что организация постоянно подвергалась проверкам ЦБ, последняя из
которых завершилась в июле текущего года. В ходе них, по словам Шиляева,
нарушений выявлено не было.
Напомним, ранее Василий Поздышев и Анна Орленко заявили, что в "Югре" были обнаружены забалансовые вклады. Зампред ЦБ также заявлял, что Банк России передал материалы по делу о выводе активов в правоохранительные органы. Однако, эту информацию в МВД опровергли.
Напомним, регулятор ввел временную администрацию и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" 10 июля. Функции временной администрации банка на полгода возложены на Агентство по страхованию вкладов.
Объем вкладов в банке на 1 июня 2017 года оценивался более чем в 180 миллиардов рублей. Позже Генпрокуратура потребовала отменить приказы Центробанка, а представители "Югры" направили в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ о признании решений и действий (бездействий) регулятора незаконными.
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