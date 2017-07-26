Экс-глава банка "Югра" отверг причастность к махинациям

Бывший председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев опроверг высказывания зампреда ЦБ Василия Поздышева и главы департамента банковского надзора Анны Орленко о возможных манипуляциях банка с вкладами. По словам банкира, публичные высказывания представителя регулятора не соответствуют действительности, что подтверждают акты проверок Центробанка за 2014-2017 годы.

Как заявил Дмитрий Шиляев, заявления, подобные тем, которые сделали представители регулятора, порочат честь и достоинство руководителей и акционеров "Югры" и подрывают репутацию банка. Его экс-глава напомнил, что организация постоянно подвергалась проверкам ЦБ, последняя из которых завершилась в июле текущего года. В ходе них, по словам Шиляева, нарушений выявлено не было.



Напомним, ранее Василий Поздышев и Анна Орленко заявили, что в "Югре" были обнаружены забалансовые вклады. Зампред ЦБ также заявлял, что Банк России передал материалы по делу о выводе активов в правоохранительные органы. Однако, эту информацию в МВД опровергли.

Напомним, регулятор ввел временную администрацию и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" 10 июля. Функции временной администрации банка на полгода возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Объем вкладов в банке на 1 июня 2017 года оценивался более чем в 180 миллиардов рублей. Позже Генпрокуратура потребовала отменить приказы Центробанка, а представители "Югры" направили в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ о признании решений и действий (бездействий) регулятора незаконными​.