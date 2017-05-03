Всемирный банк одолжил Украине $150 миллионов

Власти Украины получили очередной заем от Всемирного банка. Кредит в размере 150 миллионов долларов, выданный на особых условиях, должен быть направлен на развитие малого и среднего бизнеса в стране.
"Украина обладает уникальным и креативным деловым потенциалом и может производить высококачественную конкурентоспособную продукцию", – цитирует "Газета.ru" директора Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконена. Эксперт уточнил, что нехватка финансов мешает Киеву заниматься экспортом. Он уверен, что кредит позволит обеспечить стране экономический рост.
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