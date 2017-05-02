Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума. Ответственными назначены руководители Министерства труда, Министерства финансов и Министерства экономического развития.
Документ должен быть представлен до 20 мая, сообщает газета "Известия". Законопроект будет внесен на рассмотрение правительства страны.
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