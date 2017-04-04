Цены в клинике Малышевой возмутили россиян

Журналисты узнали прейскурант в клинике популярной ведущей, профессора Елены Малышевой. Оказалось, цены там весьма кусачие.

В феврале ООО "Медицинский центр Елены Малышевой" получило лицензию департамента здравоохранения Москвы на осуществление медицинской деятельности и уже в марте открыло в столице первую клинику. Журналисты немедленно выяснили, каков прейскурант в клинике прославленной телеведущей.

Оказалось, цены там кусачие даже по столичным меркам. Только первичный осмотр у анестезиолога Марка Гальперина стоит десять тысяч рублей, у гастроэнтеролога Игоря Городокина и оториноларинголога Игоря Бранована – по 15 тысяч. А стоимость операций – например "по поводу храпа" (так она именуется в прайс-листе) – доходит вообще до 200 тысяч рублей. Не остались в стороне и коллеги Малышевой по передачам. Так, знакомство с неврологом Дмитрием Шубиным обойдется в семь с половиной тысяч руб­лей, с кардиологом Германом Гандельманом – в десять тысяч, компетентно сообщает "Собеседник".

Общественность весьма неоднозначно отнеслась к известию о бизнесе Малышевой. "У НЕЕ МОЖНО РАЗВЕ ЧТО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ГЕМОРРОЯ И ТРИППЕРА С ИМПОТЕНЦИЕЙ, ДА ЧТО НИ БУДЬ ПРО ОБРЕЗАНИЕ ,ИЛИ КАК (ПАРДОН) ПУКАТЬ ПРИ ОРГАЗМЕ! БОЛЬШЕ НИ– ЧЕ -ГО-ШЕНЬ-КИ ! ПРОСТО РАЗВОД НА БАБЛО!", "Пользы от ее передач нет... Либо пустой звон, ликбез на уровне детского утренника, а зачастую и не детского!..либо скрытая ( а чаще уже и нахально неприкрытая, зачем? на 1канале уже все свои!) реклама лек. средств, пластырей, знакомых ( одних и тех же ) врачей-приятелей. В любом случае – это все не про здоровье. Заигралась тетенька, "забыла, зачем собрались"...", "кошмар!", "Просто развод на деньги и не более того! Особенно Малышева тот еще врач!!", "Не к добру это в чужой беде деньги сколачивать, не зря говорят-"На чужом несчастье,не построишь свое счастье!", "И как люди могут верить Малышевой. Ведь она призывала в своей программе делать уколы девочкам, чтобы избежать в дальнейшем рака шейки матки. А то что эти уколы губительны для этих девочек в дальнейшем, она забыла сказать", – выразили свое возмущение пользователи Сети.