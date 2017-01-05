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Чем заняться в кризис

Фото: GLOBAL LOOK press
Кризис в стране – это не ваш личный кризис, главное, знать – как заработать. Dni.ru собрали несколько самых актуальных в экономически нестабильное время способов заработка.
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Для кого-то тяжелые времена – оправдание. Для кого-то – руководство к действию, вызов, чтобы проверить свои силы и подняться на ступень выше. Но прежде всего, помните: очень важен психологический настрой. Не поддавайтесь социальной панике. 

Казалось бы, все просто: нужно дать людям то, в чем они нуждаются. Важно реализовать это на практике. Еще одно условие: предоставлять свой товар или услугу за приемлемую цену. 

Еда

Как говорится, кризис – кризисом, а кушать хочется всегда. Какой бы ни была стоимость еды, ее будут покупать при любых условиях. Предоставить людям продукты питания можно несколькими способами.

Если вы живете в частном доме, можно выращивать некоторые овощи. Например, лук, морковь, зелень, которая в любой сезон пользуется спросом. Можно выживать продажей булочек, пирожков и пирожных. Еще один вариант – домашняя консервация.

Есть и более прогрессивный вариант, но требующий иных вложений. Можно договориться с поставщиками, арендовать ларек и продавать в нем. Подводный камень – отношение санитарных служб к торговцам. Придется соблюдать строгие нормы.

Фото: GLOBAL LOOK press\Craig Lovell

Образовательные курсы на дому

Но не хлебом единым жив человек. Помимо физического, люди стремятся утолить и душевный голод.

Вы в совершенстве знаете какой-то язык? Умеете играть на гитаре или фортепиано? Прекрасно исполняете сальсу? Владеете методикой обучения детей с дефектами речи чтению? Мастерски плетете макраме или делаете декупаж? Прекрасно! Настало время превратить свое хобби в заработок.

Осталось только разместить объявления о своих услугах в газетах и интернете и ждать клиентов.

Фото: GLOBAL LOOK press\Jodi & Jake

Одежда

Даже в кризис люди хотят выглядеть хорошо. Поэтому одежда всегда будет пользоваться спросом. Есть несколько способов. Можно заниматься ее ремонтом и пошивом самостоятельно, а можно поставлять одежду. Чтобы открыть (арендовать) шоу-рум, не требуется огромных вложений.

Есть другой вариант – создать сайт и через него принимать заказы. Интернет-магазины продемонстрировали свою актуальность и живучесть. А вот самостоятельный пошив одежды – дело трудоемкое и затратное, он уходит с рынка. Однако можно одежду еще и ремонтировать, это не столь хлопотно.

Фото: GLOBAL LOOK press\sewing machine

Блоггерство

Это перспективный и долгосрочный вид заработка. Но понадобится время на раскрутку блога, так что сразу больших доходов не ожидайте. Главное – четкость тематики и выбор определенной аудитории. Вы должны понимать, кому именно нужен ваш уникальный опыт.

Блоггеры зарабатывают на продаже ссылок и рекламе. Например, если вы занимаетесь рисованием, можно провести мастер-класс с использованием красок определенной фирмы, о которой вы упомянете в своем ролике. Вот вам и ненавязчивая реклама, и практическая польза.

Фото: GLOBAL LOOK press

Дропшиппинг

Дропшиппинг или прямая поставка товара. Вы находите поставщика какого-нибудь интересного товара, лучше всего, производителя, создаете сайт, наполняете его соответствующими лотами, и осуществляете доставку товара клиенту после первой предоплаты.

При этом цена за покупку состоит из цены поставщика и вашей накрутки, которая и будет вашей прибылью. Огромных денег в этой нише не заработать, но зато это бизнес без вложений, вы ничего не потеряете.

Фото: GLOBAL LOOK press

Помощь в Сети

Профессия виртуального помощника своим появлением обязана именно кризису. Небольшим компаниям невыгодно содержать большой штат сотрудников и нанимать офис. Поэтому много задач остается на выполнение сотрудникам вне офиса – виртуального помощника (фрилансера).

Спектр задач весьма широк – от прозвона клиентов по базе данных до оформления рассылки для электронной почты. Поэтому владение навыками работы в Сети просто необходимо. Хорошая идея – стать копирайтером, создавая уникальные, профессиональные тексты для компаний. Они могут носить как рекламный, так и информационный характер.

Фото: GLOBAL LOOK press

Внимание, акция!

Сайты, которые информируют пользователей о различных скидках, акциях и распродажах, особенно актуальны в кризис. Кстати, многие привыкли экономить таким образом не только в кризис.

Создание сайта о распродажах принесет много пользы не только аудитории, торговым компаниям, но и вам. Вы будете зарабатывать на рекламе. Чем больше магазинов охватите, тем больше заработаете.

Фото: GLOBAL LOOK press

Иллюзорные способы заработка

Популярные money-making программы, существующие не на законодательной базе, а на договоре нескольких человек, ловят на свою удочку испуганных кризисом простаков. Свое мошенничество скрывают за лозунгами с сильной эмоциональной окраской, которые притягивают желающих спастись в кризис. "Как заработать 5000$ во время кризиса!!! Бесплатный вебинар!!! Жми!!!". Не введитесь на такие интернет-баннеры.

Очень много в кризис финансовых пирамид, учредители которых утверждают, что знают, как разбогатеть в кризисных условиях. Многие верят обману и теряют деньги. Если вы считаете, что можно заработать хорошие деньги на сетевом маркетинге, избавьтесь от этой идеи. Те, кто в этом бизнесе много лет, те и будут продолжать зарабатывать. А вот начинать работать в сетевом маркетинге в кризис и ждать хорошего дохода не стоит.

Фото: GLOBAL LOOK press\CHROMORANGE / Bilderbox

Автор: Людмила Фоканова5 января 2017, 13:00

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