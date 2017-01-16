Когда на Земле появится первый триллионер

Эксперты предсказали время, когда в мире появится первый триллионер. Кроме того, по их прогнозам, социальное неравенство населения с годами будет увеличиваться все больше и больше.

На фоне неравномерного распределения благ, первый триллионер появится на Земле в ближайшие 25 лет, сообщается в исследовании международной благотворительной организации Oxfam. Как подсчитали эксперты организации, на данный момент, в силу огромного социального неравенства, восемь человек в мире владеют тем же количеством денег, что и 3,6 миллиарда людей, составляющих самую бедную часть человечества.

Соответственно, 1% населения планеты владеет большим богатством, чем остальные 99%. Аналитики отмечают, что материальное неравенство с каждым днем увеличивается все сильнее. Этому способствует уклонение от уплаты налогов со стороны богачей, которое ведет к снижению заработной платы рабочих и увеличению влияния состоятельных людей на политику.

Как указывают авторы доклада, потери развивающихся стран от неуплаты налогов корпорациями составляют около 100 миллиардов долларов в год. По словам аналитиков, богатейшие слои населения увеличивают свое состояние с поразительной скоростью.

"Таким образом, первый триллионер появится на планете уже в ближайшие 25 лет. Чтобы представить себе триллион в перспективе, представьте, что вы тратите миллион долларов каждый день в течение 2738 лет", – говорится в докладе. В связи с этим, авторы документа призывают человечество пересмотреть современные экономические принципы в сторону сглаживания социального неравенства.