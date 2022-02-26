На фестивале Башмета рассказали о желающих покинуть Россию зарубежных звездах

"Все зарубежные участники, которые высказали пожелания вернуться в страны своего постоянного проживания, были оперативно возвращены домой. Фестиваль оказал максимальное содействие в максимально быстром решение данного вопроса, – рассказали в пресс-службе фестиваля. – Зарубежные участники, которые решили остаться на фестивале до его окончания, находятся в данный момент в Сочи и принимают участие в запланированных мероприятиях и проектах".
К сожалению, сочинцы не увидят на этом фестивале Камерный ансамбля Il Giardino Armonico из Италии. Коллективу под руководством Джованни Антонини просто невозможно прилететь в Сочи. Хотя он должен был представлять на Черноморском побережье программу "Огонь, вода, земля, воздух" с произведениями Вивальди, Генделя, Локателли и Юна.
"26 февраля будет выступать Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета с концертной программой "Вокруг света за 80 минут". Этот концерт станет прологом к празднованию 30-летия Камерного ансамбля "Солисты Москвы" в этом году", – заявили на фестивале.