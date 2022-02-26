Обращение Путина Беременность сестры Фриске Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
Оставивший Пугачеву ни с чем Галкин публично признался в чувствах молодой
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
Разврат на всю страну: Красотка из "Уральских пельменей" повертела голым задом
партнеры
Суббота
26 февраля
Лента новостей
16:05
Националисты с Украины расстреляли военного ВСУ при попытке бегства – ФСБ
15:59
Песков: Украина отказалась от переговоров с Россией
15:45
Россия закрывает воздушное пространство для ряда стран Евросоюза
15:41
На фестивале Башмета рассказали о желающих покинуть Россию зарубежных звездах
15:01
Словакия ввела режим ЧС из-за беженцев с Украины
15:00
В Киеве увеличили время действия комендантского часа
14:26
Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских самолетов
13:43
"Мы должны подготовиться": Макрон заявил о последствиях украинского конфликта для Европы
13:31
Володин сообщил о бегстве Зеленского из Киева
13:15
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
12:55
Медведев: Пора закрывать посольства на амбарные замки
12:48
"Запреты ничего не изменят": Медведев о санкциях против России
12:28
В ДНР ракета упала в огород: Очень страшно
12:12
Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов": есть жертвы среди мирных жителей
12:06
Зеленский попросил Евросовет принять Украину в Евросоюз
11:49
МИД Латвии внес Баскова в черный список
11:46
Теперь только убежище: Кличко объявил о прекращении движения поездов в метро Киева
11:34
Евросоюз перестанет выдавать россиянам визы по упрощенной процедуре
11:33
В МИД РФ назвали "крахом" раздачу оружия украинцам: Это конец
11:32
Эксперт Ксавье Моро: С Зеленским покончено
10:53
В ДНР создали гуманитарный коридор для сдавшихся военных Украины
10:49
Главное за ночь о спецоперации на Украине
08:05
"Совсем парень рехнулся": Фривольный Солнцев вцепился в грудь пожилой пенсионерки
06:12
К чему снятся щенки
04:24
Одни звонят, другой симпатизирует: с кем из российских знаменитостей дружит Зеленский
02:42
"Братья": как теперь сложатся отношениями между русскими и украинцами
00:09
Смертельная оплошность: Зачем американцы "похоронили" Елизавету II
22:22
"Он предал людей": украинцы осудили Зеленского в соцсетях
22:04
"Изолировать правителей России": в ЕС назвали цель второго пакета санкций
21:24
Армия ЛДНР и России достигла еще трех населенных пунктов в ходе спецоперации
21:13
"Я родила сына": Оголившая сосок Шпица покормила малыша
20:31
Наркоскандалы и порванные штаны: Россию выперли с конкурса "Евровидение"
19:52
Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
19:38
"Ад наяву": Напичканная гадостью дочь Успенской публично покаялась
19:20
Россию вычеркнули из Совета Европы
19:12
Еда ни при чем: раскрыта неожиданная причина появления второго подбородка
19:02
"Кровь, грязь, разруха": Эксперт заявил о будущем Украины
18:50
Не Наталия: Ходящая на сносях Фриске раскрыла имя настоящей матери будущего малыша
18:44
Путин не ждет договоренностей с засевшей в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов"
18:37
Как сохранить деньги при скачках курса валют: советы экономиста
18:25
Никакого "Поля чудес" и "КВН": Первый канал экстренно меняет сетку вещания в связи
18:24
Российским звездам из рейтинга Forbes грозит ответственность
18:10
Вычеркнул Чадова и вымаливал прощения у Кадырова: с кем из российских звезд ссорился Зеленский
18:08
Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
17:55
Кадыров заявил о готовности отправить чеченцев в самые горячие точки Украины
17:41
Какие уволенные актеры "Склифосовского" вернутся в 10 сезоне
17:09
"Очень страшно": Заговорившая о разводе Седокова потеряла ребенка
17:03
Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться
16:52
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры
16:50
Программу кэшбэка за путешествия от Ростуризма закрывают досрочно
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назван возможный срок окончания российской спецоперации на Украине
В Крым – ни ногой: Вайкуле, Макаревич и другие звезды, отказавшиеся от полуострова
Взволнованный ситуацией на Украине Меладзе не смог сдержать эмоций: Это нужно прекратить!
"Он предал людей": украинцы осудили Зеленского в соцсетях
Пять самолетов сбито: итоги спецоперации на Украине на 25 февраля
"Больно. Страшно. Немыслимо": Боярская поделилась криком души
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Культура
На фестивале Башмета рассказали о желающих покинуть Россию зарубежных звездах

На фестивале Башмета рассказали о желающих покинуть Россию зарубежных звездах

В Сочи завершается юбилейный Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Правда, проходящая в эти дни спецоперация на Украине и закрытое воздушное пространство на юге России внесли свои коррективы в программу.
прочитано 106 раз

"Все зарубежные участники, которые высказали пожелания вернуться в страны своего постоянного проживания, были оперативно возвращены домой. Фестиваль оказал максимальное содействие в максимально быстром решение данного вопроса, – рассказали в пресс-службе фестиваля. – Зарубежные участники, которые решили остаться на фестивале до его окончания, находятся в данный момент в Сочи и принимают участие в запланированных мероприятиях и проектах".

ПО ТЕМЕ

Назначенный худруком театра в Москве Кустурица сделал важное заявление в Сочи

К сожалению, сочинцы не увидят на этом фестивале Камерный ансамбля Il Giardino Armonico из Италии. Коллективу под руководством Джованни Антонини просто невозможно прилететь в Сочи. Хотя он должен был представлять на Черноморском побережье программу "Огонь, вода, земля, воздух" с произведениями Вивальди, Генделя, Локателли и Юна.

"26 февраля будет выступать Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета с концертной программой "Вокруг света за 80 минут". Этот концерт станет прологом к празднованию 30-летия Камерного ансамбля "Солисты Москвы" в этом году", – заявили на фестивале.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 26 февраля 2022, 15:41 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Я не знаю, как их воспитывать!": нарушение правил сыном Мерзликина попало на видео

комментарии

Ответить:

Гость967277
Пожаловаться Ответить
Чемпионат мира по хоккею должен пройти без российских оккупантов

Украина станет вторым Афганистаном для Рас-Путина,
Слава Украине, смерть кровавым фашистам Кремля!
сукин сын Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Гость967277
Пожаловаться Ответить
Позор России!

Россия вторглась в свободную и суверенную Украину.
Это варварское нападение, при котором люди гибнут совершенно напрасно.

сукин сын Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !

Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет.

Развязав войну на Украине, диктатор Рас-Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

Националисты с Украины расстреляли военного ВСУ при попытке бегства – ФСБ

В ведомстве сделали заявление

Спецоперация на Украине

"Мы должны подготовиться": Макрон заявил о последствиях украинского конфликта для Европы

Президент Франции выступил с заявлением
Спецоперация на Украине

Пять самолетов сбито: итоги спецоперации на Украине на 25 февраля

Операция идет успешно
Шоу-бизнес

"Ад наяву": Напичканная гадостью дочь Успенской публично покаялась

Произошло ужасное

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

Спорт

Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву
Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем

Регионы

В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+