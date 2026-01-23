Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам

Предлагаем вам проверить свои знания и вспомнить, какие из этих шедевров анимации скрываются за тремя словами. Каждый мультфильм — это целый мир, полный приключений и мудрости. Иногда достаточно всего лишь пары ключевых слов, чтобы вернуть в память его сюжет.
1. "Музыка, любовь, приключения" — Какой это советский мультфильм?
А) "Цветик-Семицветик"
Б) "Бременсксие музыканты"
В) "Как львенок и черепаха пели песню"
2. "Хищник, травоядный, преследование" — Какой это советский фильм?
А) "Чебурашка"
Б) "Ну, погоди!"
В) "Приключения кота Леопольда"
3. "Бутерброд, почтальон, велосипед" — Какой это советский фильм?
А) "Трое из Простоквашино"
Б) "Следствие ведут колобки"
В) "Приключения домовенка"
4. "Крыша, варенье, няня" — Какой это советский мультфильм?
А) "Винни Пух"
Б) "Бобик в гостях у Барбоса"
В) "Малыш и Карлсон"
5. "Космос, опасность, Алиса" — Какой это советский мультфильм?
А) "Остров сокровищ"
Б) "Летучий корабль"
В) "Тайна третьей планеты"
Правильные ответы:
1. — Б) "Бременсксие музыканты"
2. — Б) "Ну, погоди!"
3. — А) "Трое из Простоквашино"
4. — В) "Малыш и Карлсон"
5. — В) "Тайна третьей планеты"