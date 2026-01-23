Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал

Судьба одной из главных выплат для российских семей может кардинально измениться из-за новой инициативы в Госдуме.

Материнский капитал давно стал важной поддержкой для миллионов семей. Кто-то планирует потратить его на первый взнос по ипотеке, кто-то — на образование детей, а кто-то — на покупку автомобиля. Однако сейчас в Госдуме обсуждается возможность пересмотреть правила использования этих денег. И одна из прозвучавших идей может полностью изменить планы многих россиян.

С резкой позицией по этому вопросу выступил зампред думского Комитета по защите семьи Виталий Милонов.

Только на что-то фундаментальное

По мнению депутата, маткапитал — это не просто деньги на текущие нужды, а стратегический вклад в будущее семьи. Поэтому и тратить его нужно на то, что останется на долгие годы. Он не согласен с инициативой расширить список возможных трат.

"Я являюсь стойким приверженцем того, что материнский капитал в отличие от других нужных и планируемых разнообразных форм поддержки, должен тратиться на что-то фундаментальное — жилищное приобретение, земельное приобретения. Чтобы это пошло на пользу и маме, и ребенку осталось", — заявил Милонов.

Проще говоря, депутат предлагает оставить только две опции: покупку недвижимости или земли. А вот другие популярные направления, по его мнению, стоит исключить. Особенно жестко он высказался по поводу образования.

Почему образование попало в "черный список"?

Идею направлять маткапитал на оплату учебы в вузе или колледже Виталий Милонов раскритиковал. Его главный аргумент — неэффективность таких вложений.

Депутат считает, что нет никаких гарантий, что ребенок, отучившись на платном отделении, будет работать по полученной специальности. Часто бывает, что выпускники таких вузов вообще не находят себе применения в профессии. В этом случае деньги, по мнению Милонова, оказываются потраченными впустую.

Таким образом, если эта инициатива получит поддержку, российские семьи могут лишиться возможности оплачивать маткапиталом образование детей, покупку автомобиля и другие цели, оставив только "жилищный вопрос". Дискуссия в Госдуме по этому поводу продолжается.