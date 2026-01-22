"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале

В феврале 2025 года Москва и Пекин станут центрами культурного обмена, принимая два ярких праздника: "Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине".

С 16 февраля по 1 марта в Москве пройдет международный фестиваль "Китайский Новый год". Это уже третье официальное празднование Нового года по восточному календарю в столице России. Организаторы — Правительство Москвы, Министерство иностранных дел РФ и посольство КНР — готовят насыщенную программу с участием более 100 артистов из разных провинций Китая, таких как Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Главной площадкой фестиваля станет Манежная площадь, где посетители смогут насладиться китайской оперой, народными танцами, акробатическими выступлениями и мастер-классами.

Талисманом праздника станет красная огненная лошадка Цзисянма, вдохновленная бронзовой статуэткой эпохи династии Восточная Хань. На Манежной площади будет работать специальная почта, где все желающие смогут отправить открытки с символикой фестиваля своим друзьям и родственникам в Китай. В переходе от Манежной площади к площади Революции гости смогут завязать ленты желаний на стилизованном экспрессе Москва — Пекин. Мероприятия также пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке, в Центральном детском магазине и других знаковых местах города.

В то же время, с 19 по 22 февраля, в Пекине состоится фестиваль «Московская Масленица». Это событие подарит жителям Поднебесной атмосферу русских народных гуляний с хороводами, играми и гастрономическими угощениями. Ожидаются мастер-классы и ярмарки, где каждый сможет познакомиться с русской культурой и традициями.

С 1 февраля в Москве стартует фотоконкурс, организованный Китайским культурным центром. Участники смогут представить свои фотографии, связанные с празднованием китайского Нового года. Шесть победителей получат бесплатный тур по Китаю, что станет отличным стимулом для участия.

Предыдущие празднования "Китайского Нового года в Москве" показали огромный интерес к таким мероприятиям: в 2025 году фестиваль привлек более 1,5 миллиона посетителей. В этом контексте важно отметить, что Москва продолжает укреплять свои международные связи и развивать туристический потенциал. По данным за 2025 год, столицу посетили более 347 тысяч туристов из Китая, что свидетельствует о растущем интересе к российской культуре.

Москва активно работает над созданием устойчивого бренда города как важного туристического направления. Комитет по туризму организует бизнес-миссии и участвует в международных выставках, представляя культурные проекты, такие как «Китайский Новый год». Эти инициативы направлены на привлечение новых гостей и развитие культурного обмена между Россией и Китаем.