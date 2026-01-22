Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Четверг 22 января

15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале

"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале
154

В феврале 2025 года Москва и Пекин станут центрами культурного обмена, принимая два ярких праздника: "Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине".

С 16 февраля по 1 марта в Москве пройдет международный фестиваль "Китайский Новый год". Это уже третье официальное празднование Нового года по восточному календарю в столице России. Организаторы — Правительство Москвы, Министерство иностранных дел РФ и посольство КНР — готовят насыщенную программу с участием более 100 артистов из разных провинций Китая, таких как Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Главной площадкой фестиваля станет Манежная площадь, где посетители смогут насладиться китайской оперой, народными танцами, акробатическими выступлениями и мастер-классами.

Талисманом праздника станет красная огненная лошадка Цзисянма, вдохновленная бронзовой статуэткой эпохи династии Восточная Хань. На Манежной площади будет работать специальная почта, где все желающие смогут отправить открытки с символикой фестиваля своим друзьям и родственникам в Китай. В переходе от Манежной площади к площади Революции гости смогут завязать ленты желаний на стилизованном экспрессе Москва — Пекин. Мероприятия также пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке, в Центральном детском магазине и других знаковых местах города.

В то же время, с 19 по 22 февраля, в Пекине состоится фестиваль «Московская Масленица». Это событие подарит жителям Поднебесной атмосферу русских народных гуляний с хороводами, играми и гастрономическими угощениями. Ожидаются мастер-классы и ярмарки, где каждый сможет познакомиться с русской культурой и традициями.

С 1 февраля в Москве стартует фотоконкурс, организованный Китайским культурным центром. Участники смогут представить свои фотографии, связанные с празднованием китайского Нового года. Шесть победителей получат бесплатный тур по Китаю, что станет отличным стимулом для участия.

Предыдущие празднования "Китайского Нового года в Москве" показали огромный интерес к таким мероприятиям: в 2025 году фестиваль привлек более 1,5 миллиона посетителей. В этом контексте важно отметить, что Москва продолжает укреплять свои международные связи и развивать туристический потенциал. По данным за 2025 год, столицу посетили более 347 тысяч туристов из Китая, что свидетельствует о растущем интересе к российской культуре.

Москва активно работает над созданием устойчивого бренда города как важного туристического направления. Комитет по туризму организует бизнес-миссии и участвует в международных выставках, представляя культурные проекты, такие как «Китайский Новый год». Эти инициативы направлены на привлечение новых гостей и развитие культурного обмена между Россией и Китаем.

Шоу-бизнес в Telegram

22 января 2026, 14:20
Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин

Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин
В 2025 году Московский зоопарк стал настоящим центром радости и удивления, приняв на свет около 600 детенышей различных видов животных. Это событие стало важной вехой в жизни зоопарка, который в прошлом году посетило более 3,2 миллиона человек, из которых свыше 640 тысяч наблюдали за животными онлайн через официальный сайт zoo.

Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет

Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет
18 января 2026 года особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" отметила свой 20-летний юбилей. Мэр Москвы Сергей Собянин поделился значительными успехами и достижениями этой зоны, ставшей важным центром для высоких технологий и инноваций в стране.

Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы"

Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы"
С наступлением зимы в Москве начинается новый и увлекательный проект под названием "Зима в Москве", который предлагает молодым талантам уникальную возможность развивать свои навыки в области музыки и вокала. С 15 по 20 февраля на территории кинопарка "Москино" пройдет первая смена творческого лагеря "Молодежь Москвы", посвященная искусству голоса.

Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения

Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения
В Москве продолжается активное развитие сети водоснабжения и водоотведения, что является важной частью инфраструктурной политики города. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году в столице было построено и реконструировано более 290 километров водопроводных и канализационных сетей. Это значительное достижение, которое подчеркивает важность надежной коммунальной инфраструктуры для устойчивого роста мегаполиса.

Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве

Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве
Столица совершила настоящий технологический скачок, превратив обычные поездки к врачу в посещение высокотехнологичных центров из научно-фантастических фильмов. Москва продолжает масштабное обновление медицинской инфраструктуры.

Выбор читателей

21/01Срд"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 20/01ВтрНазван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 20/01Втр"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 21/01СрдЛариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 21/01Срд"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 22/01Чтв52-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе