Названы лучшие фильма XXI века

Журнал Empire обнародовал рейтинг лучших фильмов XXI века. Первую строчку заняла картина Джорджа Миллера "Безумный Макс: Дорога ярости". По мнению экспертов, эта работа является "бескомпромиссным произведением искусства".
На втором месте оказался фильм Питера Джексона "Властелин колец: Братство Кольца". Тройку лидеров замыкает картина Кристофера Нолана "Темный рыцарь". В первую десятку также попали такие ленты, как "Лунный свет" Барри Дженкинса, "Лабиринт Фавна" Гильермо дель Торо и "Прочь" Джордана Пила, передает РИА ФАН.
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