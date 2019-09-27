Актер ТЮЗа умер на сцене во время спектакля

Актер Театра юного зрителя Андрей Семенов скончался во время исполнения роли в спектакле "Очень простая история" в Калуге. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.
Артист играл Ангела. Со слов коллег, у 57-летнего Семенова оторвался тромб. Первую роль актер исполнил в 1992 году в спектакле "Женитьба" по одноименному произведению Николая Гоголя. Всего в его творческом портфолио около 30 ролей, пишет Life.
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