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Культура

Станислав Попов: "Кубок мира станет настоящим праздником латиноамериканского танца"

Фото: Пресс-служба
19 октября в Кремлевском дворце пройдет 23-й Кубок мира 2019 по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Заслуженный деятель искусств России, президент РТС, президент Евро-Азиатского танцевального совета (EADC), почетный вице-президент Всемирного танцевального совета (WDC), организатор танцевального события, а также его постоянный ведущий Станислав Попов рассказал о том, что ждет участников и зрителей.
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Станислав Григорьевич, расскажите, чем уникален этот Кубок?

Обычно мы одним вечером проводим 2-3 турнира в разных программах, чтобы общее настроение было разнообразным. Но в этот раз задумали устроить настоящий праздник латины! В рамках соревнования будет проведено сразу два турнира и оба по латиноамериканским танцам. Один из них для профессионалов, а другой для любителей. Так что 19-го октября в Кремле будет по-настоящему жарко – если любите ритмы самбы, румбы и ча-ча-ча, не пропустите это событие!

И все-таки мы не могли совсем уж обойти внимание европейскую программу. Ярким акцентом станет Кубок Кремля Pro-Am и его мы проведем впервые! Эта танцевальная программа зародилась в Соединенных Штатах Америки, но теперь хорошее развилась и в России. Вообще о Pro-am стоит сказать отдельно – это действительно уникальный вид, в нем выступают пары, состоящие из профессионала и любителя. Это очень интересная, эмоциональная программа. Уверен, зрителям этот турнир покажется не менее захватывающим, чем основные соревнования.

И все-таки – Кубок Кремля для профи…

Да, разумеется, основная цель мероприятия – провести соревнования среди профессионалов. Пары к нам приедут со всего мира по личному нашему приглашению, для них это великолепная возможность проверить и подтвердить свой уровень. Обратная связь, которую мы получаем и получали все эти годы, говорит о том, что танцоры обожают выступать в Кремле – это особая атмосфера, которая легко может сравниться с атмосферой, царящей на ведущих мировых площадках.

На легендарном кремлевском паркете 19-го октября увидим пары, которые уже многим знакомы: это – элита мирового танца, лучшие из лучших. Особенно приятно отметить, что среди этой элиты немало россиян. Большие перспективы, например, у Владимира Литвинова и Ольги Николаевой, Андрея и Анастасии Кисилевых, которые специально прибудут на Кубок из Гонконга. С большим нетерпением лично я жду выступления Полины Телешовой и Кирилла Белорукова (финалистов и полуфиналистов Блэкпула 2019, чемпионов России, серебряных призеров чемпионата Европы 2019), а также Ольги Урумовой и Никиты Бровко (серебряных призеров чемпионата России).

Фото: Пресс-служба 

Пары из Польши, Таиланда, Украины, Германии и других стран составят нашим танцорам достойную конкуренцию. Вообще, вот эта атмосфера зажигательного, эмоционального, очень красивого соревнования – это то, зачем вообще стоит идти на наши Кубки мира. Эта борьба очень насыщенная, но, одновременно, в ней нет агрессии, присущим многим другим видам спорта, все-таки танец – не только спорт, но и вид искусства!

Фото: Пресс-служба

После таких страстей на паркете удастся ли любителям удержать внимание публики?

Пусть слово "любители" вас не смущает. На Кубке Кремля выступать будут дуэты высочайшего уровня, талантливые, интересные. От этого зрелища невозможно оторваться – там такие эмоции, соревновательный дух!  В этот раз на турнире хорошо представлены Соединенные Штаты, от них выступает сразу два дуэта. Будет очень сильный дуэт из Словении, прекрасная украинская пара, Польша, Китай, Израиль, Великобритания, Испания… Всего в турнирной таблице 29 дуэтов.

И, конечно, российские пары: ученики наших главных тренеров – Евгения Рюпина и Сергея Рюпина, Антона Карпова, Евгения Смагина и других.

Помимо соревновательных выступлений будут еще и показательные. Расскажете про них немного?

Показательные выступления – "изюминка" нашего вечера! Это танец без судейства, оценок, рамок, квинтэссенция танцевальных эмоций, энергии, красоты. Заранее завидую всем, кто попадет в Государственный Кремлевский Дворец и воочию увидит шоу, которое мы подготовили.

Выступать будут звезды мировой танцевальной арены, легенды танца. На паркет выйдут Виктор да Силва и Анна Мельникова, они покажут целых два номера в уникальном танцевальном стиле Exhibition. Жаркое и в тоже время чувственное аргентинское танго исполнят мировые чемпионы Дмитрий Васин и Сагдиана. Все сюрпризы раскрывать не хочется, но намекну, что нас ждет еще одно "победное" выступление от чемпионов.

Добавлю, что все турниры проходят только под живую музыку. Поверьте, аккомпанировать соревнованиям в режиме онлайн – задача труднейшая. Поэтому мы сотрудничаем с настоящими виртуозами своего дела. А чтобы добавить вечеру изыска, мы пригласили певицу Марину Палома, которая исполняет бархатные мелодии в стиле фаду и морна.

Атмосфера будет праздничная, торжественная! Дресс-код прописан на билетах. Зал будет по-осеннему стильным и декорирован живыми цветами Модным домом Helena Elange, которые мы, в конце вечера подарим всем участникам Кубка мира 2019.

В общем, сделаем все, чтобы превратить обычный осенний вечер в потрясающее событие: яркое, роскошное – настоящий праздник танца! Приходите! Билеты еще есть в продаже.

27 сентября 2019, 12:16

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