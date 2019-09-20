Актер из "Улиц разбитых фонарей" скончался в возрасте 75 лет

Российский актер Игорь Шибанов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева. Причина смерти артиста не уточняется. Дата и место прощания будут сообщены позднее.
Напомним, Игорь Шибанов сыграл в таких фильмах, как "Брат", "Замок", "Бедный, бедный Павел", а также сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и "Тайны следствия". В 1994 году он был удостоен звания народного артиста России, передает 78.ru.
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