Умерла вдова актера Анатолия Кузнецова

Вдова актера Анатолия Кузнецова скончалась в возрасте 87 лет в дачном домике в Одинцовском районе. Александра Ляпидевская умерла еще 20 июля, однако о трагедии стало известно только сегодня.
Последние годы она жила в Подмосковье. Дело в том, что женщину выселила из московской квартиры родная дочь Ирина. Александра Ляпидевская рассказывала в последних интервью, что в дачном доме все напоминает ей о покойном артисте, передает "Комсомольская правда".
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