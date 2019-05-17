Известный писатель и лауреат Пулитцеровской премии скончался в США

Известный во всем мире благодаря своему роману "Бунт на "Кейне" писатель Герман Воук скончался во сне в возрасте 103 лет в своем доме в Палм-Спрингс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Associated Press.

Воук родился и вырос в Нью-Йорке в небогатой еврейской семье, его родители эмигрировали в США из России. Писатель побывал на фронте Во время Второй мировой войны – он служил в ВМС. За свой самый известный роман Воук был удостоен Пулитцеровской премии. Снятый по книге одноименный фильм получил семь номинаций на премию "Оскар".