Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Печальной новостью поделилась заведующая литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова, передает "Вечерняя Москва". "Светлая Вам память, дорогой Геннадий Алексеевич – партнер, товарищ, соратник", – скорбят друзья и коллеги артиста.
Они отмечают, что "Современник" был его домом. Ведь вместе с Геннадием Фроловым в театре работали его жена и дочь – актрисы Елена Миллиоти и Дарья Фролова.
Народный артист скончался после продолжительной борьбы с болезнью, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра "Современник". Место и время похорон актера станут известны позже.
За свою карьеру Геннадий Фролов отметился во многих известных кинокартинах. Первую славу ему принесла роль Артамона Бровкина в фильме "Битва за Москву". Также зрителям артист запомнился в роли председателя колхоза в комедии "Командировка", передает "Царьград". Снимался артист и таких фильмах как "Встреча на переправе" и "Осенняя история".
В последние годы Геннадий Фролов выступал в театре "Современник", в котором работал с 1961 года. Он был занят в постановках "Вишневый сад", "Крутой маршрут", "Играем... Шиллера!", "Три товарища" и многих других.
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