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Культура

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью

Геннадий Фролов. Кадр из фильма "Плюмбум, или Опасная игра" (1986)
Умер актер столичного театра "Современник", снимавшийся и в кино, Геннадий Фролов. Ему был 81 год.
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Печальной новостью поделилась заведующая литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова, передает "Вечерняя Москва". "Светлая Вам память, дорогой Геннадий Алексеевич – партнер, товарищ, соратник", – скорбят друзья и коллеги артиста.

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Они отмечают, что "Современник" был его домом. Ведь вместе с Геннадием Фроловым в театре работали его жена и дочь – актрисы Елена Миллиоти и Дарья Фролова.

Народный артист скончался после продолжительной борьбы с болезнью, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра "Современник". Место и время похорон актера станут известны позже.

Геннадий Фролов. Кадр из фильма "Батальоны просят огня" (1985)

За свою карьеру Геннадий Фролов отметился во многих известных кинокартинах. Первую славу ему принесла роль Артамона Бровкина в фильме "Битва за Москву". Также зрителям артист запомнился в роли председателя колхоза в комедии "Командировка", передает "Царьград". Снимался артист и таких фильмах как "Встреча на переправе" и "Осенняя история".

В последние годы Геннадий Фролов выступал в театре "Современник", в котором работал с 1961 года. Он был занят в постановках "Вишневый сад", "Крутой маршрут", "Играем... Шиллера!", "Три товарища" и многих других.

Автор: Валерия Нарская10 апреля 2019, 21:48

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