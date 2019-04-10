Музыкант Avicii выпустил новую песню через год после собственной смерти

10 апреля, спустя почти год после смерти известного шведского исполнителя Avicii, вышла в свет его новая композиция – песня под названием SOS, передает РИА ФАН. Композиция повествует о психологических проблемах, под давлением которых лирический герой обращается к запрещенным препаратам.
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