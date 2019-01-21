В Москве в больницу попал известный композитор

В одну из московских больниц был доставлен известный композитор Вячеслав Овчинников, передает "Экспресс газета". У 82-летнего мужчины был диагностирован инсульт. В клинике ему предстоит провести несколько дней, после чего ему будет назначен курс реабилитации.
Вячеслав Овчинников написал музыку к нескольким десяткам советских фильмов и спектаклей. В частности, его музыку можно услышать в картинах "Иваново детство", "Война и мир", "Андрей Рублев", "Дворянское гнездо", "Он сражались за Родину", "Дорога к морю" и многих других, передает телеканал "360".
Также композитор одерживал победы на всесоюзных и всероссийских конкурсах. А в 1957 году он, еще в статусе студента консерватории, открывал Всемирный фестиваль молодежи и студентов со своей симфонической поэмой.
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