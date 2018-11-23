Вышел трейлер к фильму "Король Лев"
Фильм заново расскажет всем полюбившуюся историю о взрослении льва по имени Симба. Режиссером нового "Короля Льва" стал Джон Фавро, который в прошлом работал над лентами "Книга Джунглей" и "Железный человек". Главного героя озвучил актер и музыкант Дональд Гловер, а львицу Налу – певица Бейонсе. Известно, что она же исполнит заглавную песню для картины. Выход фильма в широкий прокат запланирован на 19 июля 2019 года.
Мультфильм "Король Лев" вышел на экраны в 1994 году. Он завоевал две премии "Оскар", три "Золотых глобуса" и три "Грэмми". Эта картина считается одним из самых успешных проектов в истории кинематографа.
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