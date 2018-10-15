Известный российский кинорежиссер умер в возрасте 90 лет

Скончался российский кинорежиссер Степан Пучинян. Ему было 90 лет, передает RT. Причина смерти не называется. О дате и месте проведения гражданской панихиды будет объявлено позже.
Степан Пучинян создал фильмы "Повесть о чекисте", "Тайны мадам Вонг", "Схватка", "Из жизни начальника уголовного розыска", "Гангстеры в океане", "Золотая рыбка в городе N" и другие.
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