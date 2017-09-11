Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого"
Судя по размещенному на канале YouTube трейлеру, финальная часть "50 оттенков серого" будет романтичнее и эротичнее двух предыдущих. Видеонарезка кадров дает зрителю понять, что Кристиан Грей и Анастейша Стил поженятся и отправятся в медовый месяц на морское побережье.
При этом парочка не бросит увлекаться БДСМ, и мы вновь увидим сцены, из-за которых картина и стала популярной. Заключительная, третья часть ленты выйдет на большие экраны в феврале 2018 года. По традиции показ будет приурочен ко Дню святого Валентина.
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