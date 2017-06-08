Знаменитый музыкант госпитализирован после падения

Британский певец Фил Коллинз был срочно госпитализирован. Он упал в своем гостиничном номере и ударился головой.

Инцидент произошел в одном из отелей Лондона. "Он встал посреди ночи, чтобы пойти в туалет, поскользнулся в своем гостиничном номере и, падая, ударился головой о стул. Фил был доставлен в больницу, где ему наложили швы на серьезную рану на голове, рядом с глазом. Он поправляется", – говорится в заявлении, распространенном на официальной странице 66-летнего музыканта в Facebook.

Из-за инцидента Коллинзу пришлось перенести два своих концерта, которые должны были состояться в Лондоне 8 и 9 июня. Представители музыканта отметили, что он передает своим поклонникам искренние извинения за доставленное неудобство. В сообщении уточняется, что Коллинз мог упасть из-за того, что плохо ходит после перенесенной ранее операции на спине.

Фил Коллинз – британский певец, барабанщик и автор песен. Получил известность как участник рок-группы Genesis, а затем сделал впечатляющую сольную карьеру, продав свыше 150 миллионов экземпляров своих альбомов. Среди его наград – семь премий "Грэмми" и "Оскар" за песню к мультфильму "Тарзан".

В последнее время у музыканта наметились серьезные проблемы со здоровьем. Два года назад он перенес операцию на спине и с тех пор ходит, опираясь на трость.