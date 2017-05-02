Трейлер нового сезона "Карточного домика"

Американская компания Netflix выпустила официальный трейлер пятого сезона культового политического сериала "Карточный домик". Премьера киноленты об интригах президента США Фрэнка Андервуда состоится 30 мая.

Судя по содержанию трейлера, пятый сезон обещает быть еще напряженнее, чем все предыдущие. Главный герой сериала, неутомимый Фрэнк Андервуд ясно дает понять, что намерен биться за власть до последнего.

"Американский народ не знает, что для него лучше. Я знаю", – говорит он. Андервуд уточняет, что планирует оставаться в президентском кресле еще пять сроков подряд. Кроме того, налаживаются отношения главы государства и первой леди.