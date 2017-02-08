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Lifestyle

У "Моны Лизы" нашли сифилис

"Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Фото: ru.wikipedia.org общественное достояние
Появилась очередная и весьма оригинальная разгадка улыбки знаменитой "Моны Лизы" Леонардо да Винчи. Британский искусствовед Джонатан Джонс считает, что она кроется в том, что позировавшая для мастера модель болела сифилисом.
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Автор исследования напоминает, что "Джоконда" считается портретом Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо. Подозрения в том, что модель великого Леонардо страдала венерической болезнью, появились не случайно.

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Согласно свидетельствам, сохранившимся в бухгалтерских книгах флорентийского монастыря, Лизы Герардини покупала в аптеке воду улиток, которой тогда лечили сифилис, передает The Guardian. Что касается самой загадочной в мире полуулыбки и ее связи с заболеванием, то искусствовед отмечает, что она является своеобразной насмешкой. По его мнению, "Мона Лиза" как бы говорит с полотна, что "секс может сделать вас больным".

Кроме того, Джонс отмечает, что в 1503 году, когда Лиза Герардини позировала для да Винчи, сифилис был очень распространен в Европе. Считается, что инфекцию завезли участники экспедиций в Америку в 1492 году.

Также британец полагает, что на заболевание в картине намекает и пейзаж. За плечами модели изображено море, из-за которого виднеются горы – по его мнению, это символ Нового света, то есть источника сифилиса, привезенного мореплавателями.

Высказывалось и предположение, что на известной картине художник изобразил андрогина – полумужчину, полуженщину. В портрете Лизы Герардини нашли черты предполагаемого любовника художника и его подмастерья Джана Джакомо Капротти.

Автор: Людмила Фоканова8 февраля 2017, 18:52

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