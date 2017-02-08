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У "Моны Лизы" нашли сифилис
Автор исследования напоминает, что "Джоконда" считается портретом Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо. Подозрения в том, что модель великого Леонардо страдала венерической болезнью, появились не случайно.
Согласно свидетельствам, сохранившимся в бухгалтерских книгах флорентийского монастыря, Лизы Герардини покупала в аптеке воду улиток, которой тогда лечили сифилис, передает The Guardian. Что касается самой загадочной в мире полуулыбки и ее связи с заболеванием, то искусствовед отмечает, что она является своеобразной насмешкой. По его мнению, "Мона Лиза" как бы говорит с полотна, что "секс может сделать вас больным".
Кроме того, Джонс отмечает, что в 1503 году, когда Лиза Герардини позировала для да Винчи, сифилис был очень распространен в Европе. Считается, что инфекцию завезли участники экспедиций в Америку в 1492 году.
Также британец полагает, что на заболевание в картине намекает и пейзаж. За плечами модели изображено море, из-за которого виднеются горы – по его мнению, это символ Нового света, то есть источника сифилиса, привезенного мореплавателями.
Высказывалось и предположение, что на известной картине художник изобразил андрогина – полумужчину, полуженщину. В портрете Лизы Герардини нашли черты предполагаемого любовника художника и его подмастерья Джана Джакомо Капротти.
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