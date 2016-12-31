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Как необычно встретить Новый год

Фото: GLOBAL LOOK press
Все ближе Новый год, а значит, все меньше времени остается для того, чтобы окончательно определиться, где и с кем вы будете отмечать праздник. Попробуйте в этот раз отступить от традиций, ведь новогодняя ночь – самое подходящее время для неожиданных решений.
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Чаще всего мы встречаем Новый год в домашней обстановке, реже в гостях у друзей или в ресторане. Но порой так хочется чего-то необычного и увлекательного, ведь в каждом из нас живет вера в сказку и ожидание новогодних чудес. Dni.Ru советуют, как в новогоднюю ночь создать незабываемую атмосферу и стать волшебником для себя и своих близких. 

Побег в курятник

Фото: GLOBAL LOOK press\Reinhard H?lzl

Красный Огненный петух, символ 2017-го по восточному календарю, официально вступит в свои права лишь 28 января. Но вы можете не ждать ни минуты и уже сейчас отправиться прямиком в гости к самому хозяину года.

Это может быть деревня, эко-поселение или хутор. Главное, чтобы там был птичник или зооферма. Примечательно, что многие загородные отели и центры семейного отдыха предлагают своим постояльцам посетить деревенское подворье, где разводят цыплят, в том числе и экзотических пород.

ледяная избушка

Фото: GLOBAL LOOK press

Встретить Новый год среди сугробов можно на природе где угодно. Для этого достаточно лишь съехать с дороги посреди леса на обочину. Но чтобы сделать праздник незабываемым, предлагаем вам построить ледяной дом.

 

 

Здесь потребуется предварительная подготовка. Вам предстоит возвести иглу или в крайнем случае  или соорудить снежный стол со креслами изо льда или скамейками. При наличии снега, ведер с водой и лопат, большая компания может обустроить площадку для встречи Нового года за два-три часа.

Загородная романтика

Фото: GLOBAL LOOK press\Maresa Pryor

Если вас не тянет устраивать праздник на морозе, вы цените комфорт и домашний уют, то можете снять коттедж за городом. Такой вариант больше всего подойдет влюбленным парам.

Мерцающие свечи, огонь в камине, отсутствие соседей и зимняя сказка за окном – что может быть прекраснее и романтичнее?  Проведите новогоднюю ночь наедине друг с другом, а с утра отправляйтесь на прогулку по заснеженному лесу.

Фото: GLOBAL LOOK press\Daisy Gilardini

Сказочная ночь на крыше

Фото: GLOBAL LOOK press\Bai Xueqi

Необычные места для празднования Нового года можно найти и не покидая свой район, двор или даже дом. Вы можете провести праздничную ночь на крыше. Это может быть крыша частного дома или многоэтажки – главное, чтобы вам удалось туда проникнуть. Возможно, придется пустить в ход свое обаяние или дипломатический дар, чтобы договориться с нужным человеком и получить доступ наверх.

Кроме того, вам нужно будет предварительно очистить площадку от снега и наледи и принести складные стол и стулья. Помимо шампанского и легких закусок, не будут лишними термосы с горячим чаем или кофе.

Не забудьте про пледы или одеяла. Усаживайтесь поудобнее и любуйтесь звездным небом, пока его не осветили залпы новогодних фейерверков.

"С легким паром" без иронии

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"

"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню..." Все мы едва ли не наизусть знаем каждую реплику из знаменитой новогодней комедии Эльдара Рязанова. А почему бы не пойти по стопам героев фильма и не отметить праздник в бане? Идеальный вариант, если это будет баня или сауна в загородном гостевом доме или на даче.

 

 

Выбрав такой формат праздника, вам не придется ломать голову, в чем встречать Новый год. Дресс-код в бане отсутствует, а единственно правильным нарядом там станет простыня и банная шапочка. Также можно не беспокоиться по поводу сложных закусок – в бане лишними будут и салаты с майонезом, и мудреные деликатесы.

И поаккуратнее с горячительными напитками – врачи категорически против сочетания высокой температуры в парной и крепкого алкоголя. Вполне достаточно будет белого сухого вина или шампанского.

Новогодний маскарад

Фото: GLOBAL LOOK press

В новогоднюю ночь многие клубы и бары предлагают своим гостям стать участниками тематических вечеринок. Выберите понравившуюся и отправляйтесь на средневековый бал, пиратский корабль или тусовку в стиле аниме.

 

Конечно, придется позаботиться о подходящем костюме. Зато необычная атмосфера и праздничное настроение вам гарантированы!

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Лесной праздник

Если у вас большая и дружная семья, а также есть друзья – любители активного отдыха, то лучшим вариантом для вашей большой компании будет встреча Нового года в зимнем лесу.

Подойдите к организации этого праздника ответственно. Импровизация здесь будет лишней, лучше придерживаться заранее спланированного маршрута и расписания.

Лишь предусмотрев все до мелочей, вы можете взять с собой за город  самых маленьких членов семьи. Зато для ваших малышей танцы вокруг костра, приготовление шашлыков на мангале, игра в снежки на лесных полянах и конкурс на лучшего снеговика оставят незабываемые впечатления на всю жизнь.

 

Чтобы веселье вдали от цивилизации не омрачалось разного рода неожиданностями, заранее позаботьтесь о навигаторе и запасе бензина для автомобиля. Обязательно наденьте термобелье. Для младших членов семьи прихватите запасную обувь и побольше теплой одежды.

#новыйгодвлесу #снеговик #призрак #топор

Фото опубликовано @dimitryv

Украсьте деревья на поляне шарами, мишурой и разноцветными огоньками. Здесь вам пригодятся гирлянды и фонарики, подключенные к автомобильному аккумулятору.

Для малышей можно поставить палатку, предварительно уложив поверх снега еловые ветки и утеплив дно дополнительными одеялами, матрасом и полиэтиленовой пленкой. Когда дети устанут, их можно отправить в палатку – смотреть на планшете мультфильмы, а самим продолжать праздновать.

Перевоплощение в Деда Мороза и Снегурочку

Фото: instagram.com/mariiagizatulina

Если вы встречаете Новый год вместе со своей половинкой, то можно в эту сказочную ночь превратиться в главных персонажей зимнего праздника – Деда Мороза и Снегурочку. Позаботьтесь о костюмах и реквизите заранее – их можно взять напрокат. И отправляйтесь на новогоднюю елку или в гости к друзьям.

Для семьи, где есть маленькие дети, неожиданное появление на пороге нежданных и абсолютно бесплатных Деда Мороза и Снегурочки станет настоящим зимним волшебством. Да и взрослая компания наверняка порадуется такому сюрпризу. А ваше появление под городской новогодней елкой вызовет бурю положительных эмоций у всех, кто окажется рядом. 

Городское веселье

Фото: GLOBAL LOOK press

Чтобы встретить Новый год весело и без особых затрат, возьмите семью или друзей и отправляйтесь на городскую елку. Концерты и конкурсы, праздничная толпа и приподнятое настроение – все это создает незабываемую атмосферу волшебной ночи.

Кроме того, у вас есть уникальный шанс вернуться в детство, скатившись с горки или встав на коньки. А устав от городского шума, найдите уютную скамейку в парке или сквере и откройте шампанское.

Новогоднее такси

Фото: GLOBAL LOOK press

Если вы одиноки и нет настроения присоединяться к шумной компании друзей, то праздничным вечером садитесь за руль своего автомобиля и отправляйтесь в путь. Машину украсьте мишурой и снежинками, запаситесь мандаринами и конфетами.

Прихватите с собой традиционные символы Нового года – бенгальские огни, бутылку шампанского, светящуюся елочку, даже если она будет совсем маленькая. Включите любимую музыку.

Прокатитесь по ночным новогодним улицам. А чтобы не скучать в одиночестве, примерьте на себя роль таксиста, тем более что такси в новогоднюю ночь так не хватает.

В качестве платы за проезд можно брать новогодние пожелания, песню или стихотворение, а может быть номер телефона понравившейся пассажирки. И не забывайте угощать своих спутников сладостями из мешка – вы же Дед Мороз!

Сетями принесло

Конечно, это далеко не все возможные варианты необычной встречи Нового года. Своим опытом делятся Интернет-пользователи.

"Можно организовать тематическую вечеринку, с розыгрышами и конкурсами, интересно и незабываемо".  

"Наш мэр предлагает организовать встречу Нового года на территории зоопарка. Там будут открывать передвижные точки по продаже закусок и напитков. Все сборы пойдут в доходы на содержание животных. Весьма оригинально и полезно".

"Новый год в горах, в Крыму – впечатления на всю жизнь, было очень оригинально и весело...Новогодняя ночь прошла в мистическом месте – в пещерном городе, среди анфилад комнат, вырубленных в скалах, при свечах, у первобытного костра, где за стенами пещерного дома – древние улицы и храмы, настоящая романтика дикой ночи на краю Вселенной!"

В пещере тепло и чисто, множество свечей, праздничный стол, елка с игрушками, конфетами и мандаринами, светящиеся гирлянды, костер и песни под гитару известного симферопольского барда. Приходил настоящий Дед Мороз и дарил подарки, знакомил всех участников празднества с интересными традициями и древними обычаями народов, населявших этот пещерный город.



31 декабря 2016, 10:53

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