Чем заняться на новогодних каникулах

Многие москвичи планируют на новогодние праздники путешествие, но и те, кто решил провести время в родной столице, вряд ли будут скучать. Десятки музеев будут открыты для бесплатного посещения, пройдут всевозможные елки, гуляния, будут открыты ледовые катки. Dni.Ru рассказывают о том, как с огоньком провести длинные зимние каникулы.

31 декабря

В преддверии праздника Four Seasons Hotel Moscow приготовил для гостей два отличных предложения, чтобы незабываемо отметить Новый год в самом центре Москвы. Первый вариант – мероприятие Black & White в Московском баре. Гостей ждет тематическая вечеринка в стиле черно-белого кино с представлениями мимов, акробатическими и балетными выступлениями, а также снежное шоу под музыку от лучших диджеев. Для гостей выступят DJ Ева Вострокнутова, DJ Organic, кавер-группа Slang. Второй вариант – ночь RED by Quadrum. Здесь гостей будут ждать гороскопы и предсказания, испанское и бразильское танго, танцевальный мастер-класс, фотосъемка и многое другое. Вечером состоится выступление джазового коллектива, а после полуночи всю ночь будет выступать DJ Performance. И все это – в шаговой доступности от Красной площади.

Проводить год уходящий можно в Консерватории им. П.И. Чайковского, где состоится концерт "Сказки Венского леса". Музыка Иоганна Штрауса сможет хорошо подготовить к волшебству новогодней ночи. Дирижер – Юрий Симонов. В программе вальс "Розы с юга" из оперетты "Кружевной платок королевы", "Императорский вальс", быстрая полька "Гром и молния", вальс "Сказки Венского леса", вальс "На прекрасном голубом Дунае" и другие произведения.

В театре "Кураж" покажут спектакль "В ожидании Некто" режиссера-постановщика Вадима Данцигера – комедию-фантасмагорию по пьесе Луиджи Лунари "Трое на качелях". Захватывающий сюжет, интересные персонажи, неподражаемый итальянский юмор и искрометное "жонглирование" диалогами сделают этот предновогодний вечер магическим и ярким. В программе: предварительный welcome drink, просмотр представления, ретро фото-сессия с актерами в декорациях спектакля. Рекомендуемый возраст: от 14 лет.

В новогоднюю ночь в "Золотом зале" банкетного комплекса Golden Palace состоится шоу под руководством известного артиста Григория Лепса. Звездную компанию исполнителю составит его "подопечный" из проекта "Голос-5", талантливый молодой музыкант Александр Панайотов. Также в мероприятии будут участвовать DJ Артемий Золотов, джаз-кабаре шоу Big City Jass и кавер-группа Step by Step. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа с ведущим Максимом Главатских, конкурсы и подарки. Каждому, кто купит билет премиум-класса за 100 000 рублей, будет подарен ваучер на неделю отдыха на Средиземном море на двоих.



Звезда Венской оперы, Метрополитен-опера и "Ла Скала" тенор Рамон Варгас даст праздничный концерт в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского в сопровождении Симфонического оркестра театра "Геликон-опера". Рамон принадлежит к поколению теноров, дебютировавших на мировой сцене в конце восьмидесятых и принявших звездную эстафету после троицы Паваротти – Доминго – Каррераса. Для московской публики Варгас подготовил специальную праздничную программу, в которую войдут произведения Моцарта, Доницетти, Гуно, Дерди, Кардилло.

В Театре Наций состоится премьера детского спектакля-детектива "Осторожно, эльфы!" Дети погрузятся в атмосферу работы полицейского отдела и станут участниками мистического расследования дела о пропавшей девочке. В ее таинственном исчезновении замешаны эльфы. Юным зрителям необходимо пройти специальную подготовку, чтобы вступить в отряд по борьбе с эльфопреступностью. Их ждет настоящее приключение: поиск улик, допрос свидетелей и решение сложных загадок. Роли опытных следователей-наставников в спектакле исполнят Александр Якин и Елизавета Мартинес. Режиссеры постановки Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов – дважды лауреаты премии "Золотая Маска" и создатели театра "Трикстер".





1 января

В уходящем году "Союзмультфильму" исполнилось 80 лет, поэтому в честь этой круглой даты на ВДНХ с конца декабря 2016 и до 8 января 2017 года жители столицы смогут посетить костюмированное театрализованное мероприятие под девизом "День семьи вместе с любимыми героями "Союзмультфильма". Это первая благотворительная семейная елка "Мультяшки", которая даже для всей Европы станет самым масштабным новогодним событием, раскинувшись на площади в 25 тысяч квадратных метров. Здесь детей разных возрастов будут ждать Мульт-Квест, рождественская ярмарка с аттракционами, мульт-елка с участием популярных героев, новогодние квесты и прочие активности. Режиссером этого праздника станет именитый Юрий Грымов.

На малой спортивной арене "Лужники" покажут проект братьев Запашных, цирковую постановку "SИSТЕМА2. ЧеловечеSкий фактор". Зрителям предстоит погрузиться в цифровой мир и оказаться вовлеченными в головокружительное путешествие по виртуальной реальности, став свидетелями интригующей истории противостояния человеческого и искусственного разума, итог которого трудно предвидеть. Данное шоу – это видеоинсталляции, тонны декораций, светового, лазерного, звукового, пиротехнического оборудования, десятки удивительных животных и яркие дорогостоящие костюмы.





В "Планете КВН" пройдет новогодний концерт "Хиты Шансона". На сцену выйдут лауреаты премии "Шансон года" и участники фестиваля шансона "Эхх, Разгуляй": Вилли Токарев, Катерина Голицына, Юта, Сергей Куприк, Светлана Лазарева, Екатерина Бродская, Эмиль Кадыров, Елена Хмель и другие артисты. Зрителей ждут сюрпризы – известные и любимые песни, неожиданные дуэты, а также премьеры новых хитов.

2 января

В центре современного искусства "Винзавод" под дивизом "Сегодня наступит завтра" откроется первая в мире интерактивная выставка высоких технологий для взрослых и детей SMIT.SPACE. Каждый желающий сможет окунуться в мир хайтек-развлечений: гостей ждут квесты в смешанной реальности, новинки цифрового мира, световые и видеоинсталляции, голограммы и четыре фотозоны, где можно сделать самое необычное семейное селфи. Экспозиция – это своеобразная "секретная лаборатория" завтрашнего дня, где можно будет увидеть и попробовать в действии самые интересные разработки мира высоких технологий. Мероприятие продлится до 19 марта.

Со 2 по 7 января в кинотеатре "Формула Кино Горизонт" покажут ретроспективу анимации знаменитой студии Pixar. Те, кто решил провести праздники в столице, смогут увидеть шесть красочных мультфильмов, созданных этой компанией. Показы откроет "История игрушек" (1995) – первый в истории полнометражный анимационный фильм, полностью сделанный на компьютере, обладатель четырех "Оскаров". Далее на экранах появятся "Корпорация монстров", "В поисках Немо", "Рататуй", "ВАЛЛ-И" и "Вверх".

В СК "Олимпийский" вниманию зрителей представят мюзикл "Черномор". Это современный семейный спектакль с использованием инновационной технологии 3D Mapping о любви, храбрости и чести, созданный по мотивам любимых сказок А.С. Пушкина. Спецэффекты позволят оживить предметы не только на сцене, но и прямо над головами зрителей, которые смогут видеть объемные изображения без 3D-очков. Артисты вживую исполняют все свои партии, без каких-либо фонограмм.

3 января

С 3 по 8 января в Московском зоопарке пройдут показательные кормления животных. Гости смогут увидеть, как же получают свой обед скаты, бамбуковые акулы и красные панды. В определенный час в вольер будет заходить кипер (это сотрудник зоопарка, который ухаживает за животным) и небольшими порциями станет давать своему подопечному корм. При этом гостям расскажут о биологии вида и о каждом конкретном животном – его повадках, характере и предпочтениях.

На Поклонной горе можно посетить фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи", который будет открыт с конца декабря по 8 января. В этом году будут возведены ледяные копии Московского Кремля, Исаакиевского собора, Кижей и других шедевров отечественной архитектуры. В центре площади разместятся ледяные горки. Также гости смогут увидеть шоу снеговиков, посетить кукольный театр и ярмарку.

В московском Доме Музыки состоится концерт "Муслим Магомаев. Tribute". В этот вечер в исполнении Давида Гвинианидзе прозвучат арии из опер и оперетт, романсы, русские народные и популярные неаполитанские песни, а также хиты эстрады, запомнившиеся зрителям в исполнении Муслима Магомаева.





4 января



На ВДНХ парк аттракционов "Виртуалити" готов скрасить новогодние каникулы погружением в виртуальную реальность. В павильоне №55 "Электрификация" отдыхающих ждут более 20 аттракционов и свыше 30 виртуальных сюжетов. Взрослые и дети смогут оказаться в образе капитана космической станции, которой угрожает опасность, безбашенного водителя в симуляторе гонок по ночным улицам столицы или поучаствовать в космическом бою против киборгов.

В консерватории им. П.И. Чайковского выступит французский пианист Давид Фрэ, который получил мировое признание за свои неординарные интеллектуальные интерпретации произведений Баха и Шуберта. Артист исполнит композиции из своего нового альбома с произведениями Шопена, Шумана и Брамса. Изысканность, утонченность, образность и виртуозность – именно так критики описывают мастерство пианиста.

5 января

В англиканском Соборе Св. Андрея выступит группа Classic girls. Это четыре молодые и талантливые девушки, который играют на электронных скрипках, альте, виолончели и клавишах классические произведения в современной обработке. Участницы коллектива закончили московскую консерваторию и аспирантуру, являются лауреатами многих международных конкурсов.

6 января

В московском Мюзик-Холле выступит FLEXXBALET с уникальным танцевальным 3D-шоу Revolution. Это спектакль, который состоит из отдельных танцевальных партий, плавно переходящих одна в другую и составляющих в итоге единое представление, связанное общим сюжетом. Шоу построено на известных хитах, которые звучат по-новому благодаря танцам. Световые решения дополняют и подчеркивают основной рисунок танца. Перед зрителями также находятся задники из светодиодных экранов во всю ширину сцены, создающие неповторимую атмосферу.

7 января

В ЦДХ выступит всенародно любимый юморист Юрий Гальцев с программой "Концерт для своих!" Будут исполнены самые популярные номера и неожиданные новинки. На сцену выйдут друзья и коллеги артиста: клоуны Юрик и Гарик, иллюзионист Вадим Савенков, группа "Кронштадт", а также студенты Юрия Гальцева, которые учились у него мастерству эстрадного актера.

8 января

В парке усадьбы "Воронцово" состоится заключительный день фестиваля "SKAZKA маркет". Гостей ждут подвижные игры, представления и праздничный шопинг. На ярмарке можно будет приобрести необычные вещи от молодых дизайнеров, украшения, предметы интерьера и елочные игрушки. В процессе гуляний можно будет подкрепиться выпечкой и сладостями с горячим бодрящим чаем.

В клубе "16 тонн" выступит группа "Джанго", участники музыкальных фестивалей "Наши в городе", "Нашествие", проектов Live8, "Новые песни о главном", "Песни для Аллы" и др. Многие песни коллектива стали саундтреками к популярным отечественным фильмам и сериалам, активно звучали на радио. Драйвовые и лиричные концерты "Джанго" наполнены энергией мелодичных и взрослых по духу и содержанию песен.

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В дни январских каникул со 2 по 8 января 87 столичных музеев будут работать совершенно бесплатно. Можно будет посетить Манеж, Царицыно, Коломенское, Московский дом фотографии, Музей-квартиру Пушкина на Арбате и другие интересные места. Кроме того, дома культуры и творческие центры покажут 32 праздничные программы, а семь кинотеатров организуют новогодние кинопоказы, спектакли и мастер-классы.

Также в столице пройдет целый ряд всевозможных новогодних елок и зимних шоу на любой вкус:

В "Новогодней стране в Крокусе" покажут также новогоднее сказочное мегашоу "Маша и Медведь + Три Богатыря", приуроченное к премьере нового мультфильма об Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче и Илье Муромце. Там же покажут бесплатное интерактивное шоу "Зима в Простоквашино". Еще Крокус Экспо порадует шоу "Фиксики в Стране чудес!". В Vegas City Hall будут показывать красочное и смешное новогоднее представление "Свинка Пеппа. Дедморозное настроение".





В ММЦ "Планета КВН" будет проходить шоу "Битва за корону", которое понравится каждому поклоннику известного по всему миру мультсериала "Мой маленький пони". В новом театре ГИТИСа покажут веселую детскую сказку "Однажды в царстве-государстве" по мотивам знаменитого произведения Андрея Платонова "Солдат и Царица".

В Дворце спорта в Крылатском пройдет интерактивно-развлекательное детское представление #IQ Елка "Тайна планеты Z" c научными экспериментами. Цирк Танцующих Фонтанов "Аквамарин" представит серию концертов "Дед Мороз. Начало. Когда елки были большими". Театр "Кураж" в ТРЦ "Атриум" покажет спектакль "Новогодний Кураж".

Шоу "Киноелка на Мосфильме" объединит кино, театр и цирк и порадует всех юных участников. В большом зале Дома Кино Союза кинематографистов покажут костюмированную вечеринку со зрелищными танцевальными и цирковыми номерами "Цирк Деда Мороза: Новогодний БУМ!". Гостей "Цирка Чудес" ждет праздничная шоу-программа, трюки от сильнейших цирковых артистов, а также жизнерадостные песни в исполнении известных театральных актеров и участников шоу "Голос.Дети".





В научно-развлекательном центре TESLA-HALL гостей будет ждать серия "Электрических Тесла-Елок", сочетающих в себе сказочный сюжет и зрелищные электрические технологии. На ВДНХ пройдет семейная елка от "Корпорации Роботов". Музей Человека "Живые системы" покажет новогоднее представление "Путешествие в заколдованное БИОцарство". Дарвиновский музей перенесет юных смелых путешественников в каменный век. Они попадут во времена, когда еще не существовало календаря, а значит, не было и Нового года.

Цирк Танцующих Фонтанов "Аквамарин" представит "Астролябию" – "шоу в шоу", где сцена превратится в ледовую арену, лазерное и флаер-шоу, а танцующие фонтаны перенесут зрителей в мир полный волшебства и чудес. Московский международный Дом музыки покажет музыкальное Новогоднее представление "Виртуозная елка" с участием солистов оркестра "Виртуозы Москвы". Во Дворце спорта "Динамо" трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева в очередной раз удивит публику новой постановкой водного шоу.