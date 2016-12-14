Звезды приценились к новогоднему миллиарду

Один миллиард рублей – это главный приз новогоднего тиража лотереи "Гослото "4 из 20". Его планируют разыграть во время новогоднего шоу на телеканале НТВ 31 декабря в 20.00. О своем отношении к лотерее, а также о том, как бы они распорядились выигранным миллиардом, рассказывают российские звезды.

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что в детстве играла в лотерею. "Недавно я была на записи на телеканале НТВ, где подарили лотерейные билетики мне и моей дочке Арише. Может, получится выиграть. Я как раз сейчас работаю над новым шоу и с удовольствием всю выигранную сумму вложила бы в концерт, в новые костюмы, в режиссерскую постановку, в новые номера. В общем, потратить есть куда", – сказала Волочкова.

Актер, звезда фильма "28 панфиловцев" Алексей Морозов вспоминает, как всей семьей в конце 1980-х покупали лотерейные билеты и смотрели розыгрыши по телевизору. "Вот если бы я выиграл в лотерею 1 миллиард рублей, думаю, обеспечил бы недвижимостью свою семью и обязательно отдал бы часть на благотворительность", – цитирует Морозова издание "Комсомольская правда".

Певица Натали рассказала, как ее папа однажды выиграл в "Спортлото" 100 рублей. "Я была еще маленькой, и мне запомнилось волшебство, этакая магия цифр, которые вдруг р-р-раз и принесли выигрыш. Ощущения азарта не осталось, скорее все-таки сказочный эффект. Это было незадолго до Нового года", – призналась певица. По словам Натали, если бы она выиграла миллиард, то половину сразу бы отдала на благотворительность. "А по поводу второй половины посоветовалась бы с мужем. Если правильно вложить, можно иметь пусть не огромный, но, главное, стабильный доход. И продолжать петь на сцене в свое удовольствие", – считает Натали.

Спортивный комментатор телеканала "Матч-ТВ" Дмитрий Губерниев вспомнил знаменитый фильм Леонида Гайдая "Спортлото-82". "Мы, как и замечательная актриса Светлана Аманова, делали ставки на 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ничего не выигрывали, шли в кино и радовались за героев фильма, которые нашли свое счастье", – рассказал Губерниев.

У певца Дениса Клявера с лотереей тоже связаны детские воспоминания. "Как-то папа, возвращаясь с гастролей, привез лотерейный билет. Мы собрались у телевизора и кричали: "Десять!", "Двадцать три!", "Ну же!" – это было весело. Лотерея для нас – процесс игры, развлечения и интриги", – говорит певец. А если бы Клявер все же выиграл миллиард, то часть суммы потратил бы на добрые дела. "А вторую часть положил бы на счета своим детям, так сказать, на вырост. И чтобы не быть голословным – скорее всего, не удержался бы и купил пару раритетных авто для своего тюнинг-ателье!", – признался певец.

Знает, куда потратить возможный выигрыш, и певец Прохор Шаляпин. "Мама всегда покупала лотерейные билеты. Помню период в жизни, когда мы каждое воскресенье сидели у телевизора и зачеркивали на билетах цифры! Мама мечтала выиграть много денег и стать богатой. Выигрывали небольшие суммы, но это всегда было приятно! Моя семья – одна из тех, которая верит в чудеса", – заявил Шаляпин.

Певец Влад Топалов, если бы выиграл 1 миллиард, купил бы всем членам семьи по квартире. Кроме того, отложил бы деньги на рождение и обучение своих детей, а часть суммы направил на благотворительность, на детские дома и приюты для животных.