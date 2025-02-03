Для вдохновения: 5 книг с героями в поисках счастья

В разгар зимы, когда праздники позади, а до весны еще далеко, хочется почитать что-нибудь жизнеутверждающее, легкое и оптимистичное. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять романов о стремлении к мечте, большой любви и силе духа.

"30 закатов, чтобы полюбить тебя", Мерседес Рон

Легкий роман, который по атмосфере напоминает одновременно романтические комедии и бестселлер «Ешь, молись, люби». Действие разворачивается в экзотических декорациях острова Бали, где встречаются два очень разных человека. Никки — олицетворение легкости, она выросла на Бали, ведет скромный образ жизни, лечит животных и преподает йогу. Алекс — полная противоположность Никки, измученный суетой британский пилот, у которого есть возможность сорить деньгами, но он не чувствует себя счастливым… Герой прилетает на остров всего на месяц, поэтому не планирует заводить серьезных отношений. Однако встреча с Никки меняет все… Влюбленные боятся сближаться — ведь совсем скоро их история должна закончиться. Однако автор задается вопросом: а есть ли у настоящей любви «срок годности»? И можно ли на сто процентов отдаться настоящему моменту, не думая о будущем? Страх близости и возможной боли, который испытывают герои, многим покажется знакомым. Влюбиться, открыться и довериться другому человека — это всегда немного страшно. Возможно, именно поэтому роман трогает до глубины души, — Мерседес Рон удалось очень точно описала сомнения, знакомые практически каждому современному человеку.

"Девушка из Бруклина", Гийом Мюссо

Гийом Мюссо — один из самых популярных современных французских писателей, создающий детективы и триллеры с сильной романтической составляющей. Аудиокнига «Девушка из Бруклина» — еще один роман автора, соединяющий в себе несколько жанров. Это и детективное расследование, и семейная драма, и психологическая проза. Рафаэль и Анна были безумно счастливы и готовились к свадьбе, пока девушка не решила рассказать возлюбленному свою тайну… Она показала жениху всего одно фото, которое изменило все. Вскоре Анна пропала, осознав, что Рафаэль не сможет принять ее такой, какая она есть. С этого начинается лихо закрученный сюжет романа: главному герой начнет поиски невесты, попутно узнавая о ней и ее прошлом все новые и новые факты… Одни эмоции будут сменять другие, но главный вопрос останется неизменным: есть ли для любящего человека предел понимания и прощения? Герои романа проходят через трансформации, борются со своими демонами, теряют надежду и обретают ее вновь. И что же было на том злополучном фото? Мюссо держит интригу до самого финала — и он наверняка вас удивит.

"История Деборы Самсон", Эми Хармон

Романы писательницы Эми Хармон регулярно попадают в топ бестселлеров New York Times и Wall Street Journal, благодаря своим необычным сюжетам и ярким персонажам. Не уступает им Дебора Самсон — смелая и сильная девушка из штата Массачусетс, которая в раннем детстве осталась сиротой и была вынуждена работать прислугой в богатых домах. На дворе XVIII век, поэтому у Деборы не так много вариантов заработка. Но все меняется, когда США провозглашает независимость, и дух свободы буквально витает в воздухе. И девушка решается на рискованный шаг — он переодевается в мужчину и отправляется служить в армию. Высокой и стройной Деборе оказывается не так уж сложно прикинуться молодым парнем, однако постоянно скрывать свои эмоции — вот, что действительно сложно. Это история о стойкости, вере в мечту и, конечно же, великой любви. Если вам давно хотелось почитать что-то вдохновляющее и жизнеутверждающее, то «История Деборы Самсон» — подходящий вариант.

"Семь мужей Эвелин Хьюго", Тейлор Дженкинс Рейд

Автор этой книги Тейлор Дженкинс Рейд когда-то хотела стать известной актрисой и покорить Голливуд. Однако вскоре Тейлор раскрыла свой литературный талант и начала писать романы. О загадочном мире кино и жестоком Голливуде, конечно же. В центре сюжета две женщины — молодая журналистка Моник Грант, которая мечтает написать что-нибудь стоящее, и голливудская дива Эвелин Хьюго, давно ушедшая на покой. Моник работала редактором в глянцевом журнале и не хватала звезд с неба, когда ей неожиданно поступило заманчивое предложение: сама Эвелин Хьюго хочет, чтобы девушка написала ее биографию. Журналистка, удивленная оказанным доверием, отправляется в роскошный особняк актрисы, чтобы пообщаться с самой Эвелин, узнать все ее тайны. А их окажется намного больше, чем Моник могла предположить… Узнавая подробности многочисленных романов звезды Золотого Голливуда, героиня со временем начинает понимать, почему именно ей предложили сделать эту работу. Никаких спойлеров, но обещаем — вас ждет почти детективный сюжет, интересные подробности голливудского закулисья и непредсказуемая развязка.

"Наследство в Тоскане", Джулианна Маклин

Спастись от тоски и надоевшей рутины в Италии — сюжет не новый, но он никогда не надоедает. Американка Фиона Белл, героиня этого легкого романа, внезапно получает наследство от отца, которого она никогда не знала. И не просто наследство, а роскошный дом в Тоскане! Фиона бросает все и летит в Италию — начинать новую жизнь и знакомиться со своими многочисленными родственникам. Прелесть этой книги — в подробных описаниях южных пейзажей, ароматов знойных ночей, тосканских виноградников, местных традиций, рецептов блюд. В Тоскане Фиона наконец-то узнает правду о своем отце и сложных отношения с ее матерью, прикасается к семейным тайнам и даже начинает лучше понимать саму себя. Здесь же ей предстоит и встретить любовь… Но сможет ли девушка по-настоящему влиться в неспешный тосканский быт и стать его частью? Сложно представить книгу с большим итальянским колоритом, чем этот наполненный солнцем роман Джулианны Маклин. В нем есть место и ностальгии, и сожалениям об ошибках прошлого, и надежде на счастливое будущее. Идеально для поднятия настроения.