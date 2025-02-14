Самый романтичный день в году: 5 книг ко Дню святого Валентина

В День всех влюбленных хочется зарядится соответствующим настроением! И не важно, есть ли у вас сейчас вторая половина или нет, – пусть любовь витает в воздухе. А настроиться на нужную волну помогут пять очень разных романов, пьес и философских эссе об этом прекрасном чувстве, которые мы выбрали вместе с книжным сервисом Литрес.

"Высший дар", Пауло Коэльо

Лаконичное произведение о любви от Паоло Коэльо, известного бразильского писателя, автора бестселлеров "Алхимик" и "Одиннадцать минут". Всего 32 страницы, которые заставляют задуматься о главном. Это философское эссе с говорящим названием "Высший дар" — переосмысление проповеди шотландского миссионера Генри Драммонда, основанной на посланиях апостола Павла. Коэльо пропускает оба текста через свою душу и дает собственную интерпретацию любви как великой способности, дарованной человеку. Писатель рассказывает, как это чувство меняет нашу жизнь, заполняя собой все вокруг, как любовь может стать мощной движущей силой, почему важно беречь свой «высший дар», какие качества нужно развивать в себе, как встретить настоящую любовь и поддерживать ее огонь долгие годы. Как и многие философы, Коэльо считает любовь бескорыстным, свободным от гордыни и соперничества чувством, которое не требует ничего взамен. Он также объясняет, почему именно любовь дарит гармонию и помогает человеку лучше понять самого себя.

"Обыкновенное чудо", Евгений Шварц

Философская пьеса Евгения Шварца, которая легла в основу культового фильма Марка Захарова с Олегом Янковским, Евгенией Симоновой и Александром Абдуловым в главных ролях — обязательно посмотрите, если еще не смотрели. Но для начала рекомендуем все-таки прочитать эту "взрослую" сказку, потому что произведение Шварца прекрасно само по себе. Это история о медведе, который однажды в лесу встретил волшебника. Маг превратил его в привлекательного юношу и поставил условие: медведь сможет снова стать зверем, если его поцелует принцесса. Но любовь творит чудеса… Принцесса действительно влюбится в медведя в человеческом обличье, а он ответит ей взаимностью. Трогательная и проникновенная сказка рассказывает о любви, свободе выбора и самоотверженности. Но главное в пьесе Шварца — это мощная метафора «обыкновенного чуда», которое мы зачастую просто не замечаем в повседневной рутине. Герои сказки не принимают любовь, как должное, — они понимают ее великую ценность, поэтому с ними и происходят чудеса. Идеальное чтение, если вам хочется чего-то романтического и мудрого на один вечер.

"Главная проблема дракона", Надежда Мамаева

Романтическое фэнтези от популярного digital-автора Литрес Надежды Мамаевой — новые главы романа писательница публикует прямо сейчас, так что за развитием сюжета можно следить «в прямом эфире», как за сериалом. Главная героиня притворяется не тем, кем она является в магическом мире. В целом все персонажи играют определенные роли и боятся, что их разоблачат. Но главный соперник героини — король драконов, надменный и жестокий интриган, при этом он привлекательный и остроумный. Она планировала переиграть его, но дракон оказался еще хитрее… Именно в таких ситуациях возникает самое сильное напряжение. Роман очень динамичный, в нем много подковерных интриг, чувственных сцен, противоречивых решений и, разумеется, страсти. В книге также есть интересная линия взаимодействия двух харизматичных женских персонажей: положительной героини и главной злодейки. Им придется найти общий язык и даже кое-чему поучиться друг у друга.

"Напоминание о нем", Колин Гувер

Пронзительный роман для тех, кто хочет почитать о любви что-то глубокое. Писательница Колин Гувер раньше работала в жанрах научной фантастики и триллера, а ее книги не раз попадали в рейтинги New York Times. Однако Гувер оказалась хороша и в создании семейной драмы. В центре сюжета — трагическая история Кенны Роуэн, обычной женщины из маленького американского городка, которая по ошибке была обвинена в преступлении и отсидела несколько лет в тюрьме. После освобождения Кенна хочет воссоединиться со своей маленькой дочерью, однако это оказывается почти невозможно. Героиня стучится в закрытые двери, не получает ни от кого поддержки, сталкивается с презрением и осуждением. И только хозяин местного бара Леджер Уорд, тоже человек непростой судьбы, проникается к Кенне состраданием. Между ними зарождается хрупкая дружба, которая постепенно перерастает в нечто большее. Может ли любовь возникнуть на почве сочувствия? Вероятно, что может. Во всяком случае, герои этого романа пытаются не только разобраться в собственных психологических травмах, но и поддержать друг друга.

"Гипотеза любви", Али Хейзелвуд

Без легкой истории в жанре young-adult, которая стала мировым бестселлером и попала на вершину рейтингов Amazon и New York Times, обойтись нельзя. Студентка Оливия хочет доказать окружающим (и в том числе своей токсичной подруге), что у нее есть парень, и целует при всех первого встречного в университетском кампусе. Им оказывается доктор Адам Карлсен — двухметровый красавчик, классический герой ромкомов, а по совместительству талантливый ученый и гроза всего факультета. Он, конечно же, заносчивый и надменный, но нам еще предстоит узнать и о хороших качествам Адама… Слухи о романе распространяются молниеносно, а Оливия и Адам не спешат их опровергать. У каждого их них есть свои причины, чтобы поддерживать эту легенду. Поначалу они совершенно не нравятся друг другу, но постепенно начинают находить точки соприкосновения. Это очень простая, но в то же время забавная и милая история любви, которая заряжает хорошим настроением и заставляет верить в прекрасные "неслучайные случайности". Несмотря на незамысловатый сюжет, книга стала такой популярной, благодаря харизматичным персонажам, подробным описаниям веселой студенческой жизни и романтических интрижек молодых ученых.