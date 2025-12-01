Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Понедельник 1 декабря

5 уютных детективов с интригующим сюжетом

5 уютных детективов с интригующим сюжетом
235

Популярный жанр уютного детектива на самом деле давно вам знаком – например, к нему можно отнести английскую классику, романы Агаты Кристи и Артура Конан Дойла. Эти загадочные истории о сыщиках и преступниках особенно приятно читать в домашней атмосфере, когда за окном холодный конец осени. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 именно таких уютных детективов, от которых невозможно оторваться.

"Убийства на выставке собак. Детективное агентство“Благотворительный магазин", Питер Боланд

Изображение: Литрес

Новый детектив английского автора Питера Боланда, автора бестселлеров «Убийства и кексики». Главные герои — те же, что и в предыдущих романов, однако история абсолютно самостоятельная, вы можете начать знакомиться с творчеством писателя с прослушиваний новой аудиокниги. В центре сюжета — три очаровательных старушки Фиона, Сью и Дэйзи, которые работают в благотворительном магазине, пьют чай, сплетничают, угощают друг друга домашней выпечкой. А если остается свободное время — расследуют криминальные дела, оказавшиеся не по зубам полиции. Все-таки у бабушек такой большой жизненный опыт — в том числе и чтения детективов. На этот раз дерзкое убийство произошло там, где меньше всего можно было ожидать трагедий, — на ежегодной выставке собак городка Крайчестер. Хозяйка пуделя-чемпиона умерла после смертельного укола, а преступника никто не видел. Фиона, Сью и Дэйзи шокированы произошедшим, как и другие местные жители, однако им нужно быстро взять себя в руки и начать искать убийцу. Неужели это кто-то из завистливых собачников, или все не так просто? Дело будет особенно сложным, несмотря на то, что у пожилых сыщиц появилась новая подруга и помощница.

"Снежная ловушка мистера Куина", Бенедикт Браун

Изображение: Литрес

В конце снежного 1927 года успешный, но внезапно утративший вдохновение писатель Мариус Куин пытается спрятаться от творческого кризиса и бытовых проблем в роскошном поместье. Он едет туда по приглашению старинной подруги, леди Изабеллы, чтобы провести Рождество в приятной компании и в уютной зимней атмосфере. Когда особняк накрывает метель, которая отрезает гостей от внешнего мира, во тьме неожиданно раздаются выстрелы. Хозяина дома находят убитым, а дороги заметены настолько, что полиции не добраться до места преступления. Гости оказываются заперты в замкнутом пространстве старинного особняка, полном чужих тайн и скрытых мотивов. Мариус, как автор детективных романов, начинает анализировать поведение каждого из присутствующих. Очевидно, что убийца здесь, в этом доме, и под подозрение попадают все. Остроумный, атмосферный и проникнутый настоящим английским юмором роман Бенедикта Брауна напоминает произведения Агаты Кристи, но при этом остается современным и самобытным. Понравится всем поклонникам жанра британского детектива — идеальное зимнее чтение для домашних вечеров за чашкой чая.

"Средний возраст", Яна Верзун

Изображение: Литрес

Роман Яны Верзун "Средний возраст" — это микс психологического детектива и семейной драмы, где криминальная завязка вовсе не основа история, а лишь повод для размышлений. Действие разворачивается в меланхоличном зимнем Петербурге — там внезапно пропадает Андрей, муж главной героини Ольги. Рассчитывать на полицию не приходится, поэтому женщина нанимает частного детектива. И тут начинают всплывать неожиданные факты… О муже Ольги говорит его мать, соседи и друзья, и даже любовница. Брак, который казался образцовым, теперь выглядит абсолютной фикцией. Знала ли героиня человека, с которым прожила много лет? Любил ли он ее, и что вообще их связывало? Каждый новый виток расследования приводит к дополнительным вопросам. За детективным фасадом скрывается философская проза о разных проявлениях любви, таинственной душе человека, привязанности и отсутствии единственной истины. У всех персонажей есть свой субъективный взгляд на ситуацию, и это делает историю многогранной.

"Судьбы и фурии", Лорен Грофф

Изображение: Литрес

Еще один захватывающий детектив, в центре сюжета которого — запутанные отношения двух супругов. В начале бурного романа Матильда и Лотто молоды, богаты, полны надежд и планов. Их медовый месяц кажется обещанием счастливой жизни, однако брак начинает давать трещину сразу после свадьбы. Мать Лотто отказывается принять выбор сына и лишает его состояния. Новоиспеченным супругам, не привыкшим к финансовым трудностями, приходится начинать все с нуля — без денег и опоры, но с огромными ожиданиями друг от друга. Время идет, Лотто изо всех сил старается найти свое призвание, а Матильда его поддерживает. И заодно скрывает то, о чем муж даже не подозревает… Постепенно в романе проясняется истинная динамика отношений на протяжении 25 лет. Автор показывает, что любой брак — это не только любовь и верность, но и компромиссы, недомолвки, личные тайны и принятые без согласия партнера решения, которые кажутся незначительными, но определяют всю жизнь. Изнанка отношений Лотто и Матильды складывается в детективный сюжет — так много тайн они скрывали друг от друга.

"Призрак Сомерсет-Парка", Б. Р. Майерс

Изображение: Литрес

Захватывающий и атмосферный английский детектив с харизматичной героиней-авантюристкой, которая оказывается совершенно случайно втянута в криминальную историю. Середина XIX века — самый разгар спиритизма и оккультизма в Европе. Женевьева Тиммонс успешно пользуется ситуацией и магическим мышлением высшего общества, проводя спиритические сеансы. Но вскоре полиция выводит «медиума» на чистую воду, и чтобы избежать наказания Женевьева соглашается на странную сделку. Ей нужно поехать в поместье мистера Пембертона и убедить вдовца, что душа его недавно умершей жены упокоилась с миром. Однако выясняется, что Пембертон вовсе не верит во всю эту чушь и преследует совершенно иные цели. Он убежден, что его супругу убили, и хочет, чтобы Женевьева со своей прекрасной интуицией помогла ему найти преступника. Тем временем в поместье происходит множество подозрительных событий и сама мисс Тиммонс уже начинает верить в существование призраков. Так что же победит — логика или мистика?

1 декабря 2025, 03:24
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

