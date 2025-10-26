Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Воскресенье 26 октября

Книги согревают и обнадеживают: 5 добрых историй о семье, любви и дружбе

Книги согревают и обнадеживают: 5 добрых историй о семье, любви и дружбе
190

Когда за окном холодно и серо, книги становятся не просто развлечением, а способом согреться душой осенним вечером. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 романов, которые отлично сочетаются с пледом и чаем, а заодно возвращают веру в добро и маленькие бытовые чудеса.

"Глиняный мост", Маркус Зусак

Фото: Литрес

Маркус Зусак, популярный австрийский писатель и автор бестселлера "Книжный вор", в своем творчестве фокусируется на темах взросления, переходного возраста и поисков своего "я" в изменчивом и непредсказуемом мире. Действие романа "Глиняный мост" разворачивается в Сиднее, где пытаются свести концы с концами пятеро мальчишек из семейства Данбар. Малыши и подростки брошены на произвол судьбы: их мать скончалась, а отец сел в тюрьму якобы за убийство.

Несмотря на все беды, дети остаются детьми — они играют и спорят, заводят друзей и впервые влюбляются. Внезапно из заключения возвращается их отец и просит сыновей помочь ему построить глиняный мост. Все отказываются от сомнительного предложения, кроме Клея. Он решает рискнуть и довериться непутевому отцу.

Остальные братья считают его предателем, но Клей действует по зову сердца. Строительство моста становится метафорой его собственной жизни: из груды строительных материалов постепенно вырисовывается сооружение, а сам Клей с каждым ударом судьбы, каждым жизненным уроком потихоньку превращается из мальчика в мужчину. Это пронзительный роман о боли утраты, сложных семейных взаимоотношениях, братской любви и возвращении домой, к себе.

"Сумма наших жизней", Софи Астраби

Фото: Литрес

Атмосферный роман молодой французской писательницы Софи Астраби понравится любителям культового фильма "Амели". Камилла — обычная девушка из Парижа, которой порой кажется, что она наблюдает собственную жизнь со стороны. Героиня работает флористом, при знакомстве выдает себя за студентку юридического факультета, обожает часами гулять по Парижу и наблюдать за прохожими.

Город в этом романе становится важным персонажем — у него как будто есть глаза и уши, а главное — душа, которую Камилла тонко чувствует. Однажды размеренная жизнь девушки изменится — она случайно познакомится с симпатичным риелтором Тома и искренней Маргаритой. Новая подруга, в отличие от самой Камиллы, не пытается никем казаться, и ее пример становится важным уроком для героини. Через судьбы персонажей Софи Астраби исследует, как мы создаем действительность — она соткана из случайных разговоров, неосознанных выборов, знаковых мест, к которым нас тянет. Париж становится символом вечного поиска — в городе есть все, и каждый находит то, что способен заметить.

"Корни", Алекс Хейли

Фото: Литрес

Если сейчас у вас есть время и настроение почитать что-то по-настоящему масштабное, то роман "Корни" — прекрасный вариант. Это не просто семейная сага, а целая эпопея о памяти, переосмыслении опыта предков, достоинстве, борьбе за свободу и право быть собой. Автор прослеживает историю шести поколений одной семьи — от юного африканца Кунты Кинте, похищенного работорговцами, до его свободных потомков, живущих в США уже в XX веке. И несмотря на то, что Кунта Кинте пережил множество страданий, проблемы его праправнуков не кажутся менее серьезными — просто они другие.

Через призму судеб представителей семейства Кинте писатель старается осмыслить историю всей страны, однако сохраняет личную, почти интимную интонацию. Ведь как бы нам ни хотелось во всем найти закономерности, каждая личность уникальна. Этот роман, с одной стороны, раскрывает весь смысл семейных уз и памяти поколений, но в то же время автор подчеркивает, что человек сам пишет свою историю, и как бы ни было сложно освободиться от груза прошлого, иногда это сделать просто необходимо.

"Десять поколений", Белла Арфуди

Фото: Литрес

Еще один хороший роман о связи поколений, основное действие которого разворачивается в современной России. После внезапной смерти папы Ари возвращается из Америки в Москву. По приезде она узнает, что последняя воля отца — развеять его прах во всех странах, сыгравших в жизни покойного важную роль. Ари отправляется в длительное путешествие в Армению, Грузию, Иран и Турцию — те удивительные места, откуда происходит ее древнего езидского рода. Этот народ всегда держался особняком, хранил уникальные традиции, столкнулся с угнетением и геноцидом, но все-таки смог уцелеть.

Девушка узнает много нового о судьбах предков, семейных тайнах, о людях, на чью долю выпали войны, голод, изгнание и репрессии. Во время поездки Ари много размышляет о том, где заканчивается личная история и начинается история народа и как прошлое помогает переосмыслить настоящее и даже найти смысл собственной жизни. Сюжет романа очень захватывающий — множество линий и персонажей, колоритные города, знаковые события, любовь и разлука. Книга оставляет в душе свет, ведь героиня не зря прошла столь долгий путь, и теперь она знает, о чем рассказать собственным детям.

"Невольная ведьма. Катастрофы по расписанию", Матильда Старр, Мира Славная

Фото: Литрес

Легкое романтическое фэнтези, которое поднимет настроение осенним вечером. Это финальная часть трилогии digital-авторов Литрес Матильды Старр и Миры Славной "Невольная ведьма". Волшебная история о девушке, которая не по своей воле стала ведьмой, но вскоре вошла во вкус. Главная героиня учится управлять своей силой, а заодно попадает в курьезные ситуации.

Девушка с характером, она при этом не лишена самоиронии. А ее красавчик-куратор, обучающий юную ведьму всем хитростям "профессии", не просто преподаватель, а тот самый цепляющий за живое человек, который заставляет самоуверенную героиню усомниться в собственном всемогуществе. Читатели полюбили эту трилогию за динамичный сюжет, юмор, элементы детектива и, конечно же чувственную романтическую линию.

Шоу-бизнес в Telegram

26 октября 2025, 12:04
Фото: freepik.com
Литрес✓ Надежный источник

