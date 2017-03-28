Мнение: VW Passat – практичный автомобиль с непрактичной ценой

Квадратиш. Практиш. Гут. Эти слова из рекламы шоколадки я примеряю на все автомобили немецкого производства. Квадратиш Passat перестал быть примерно в начале двухтысячных, когда подчеркнутая аэродинамичность вошла в моду. А вот насколько этот автомобиль “практиш” и гут”, мы и попробуем сейчас разобраться. Представляю вам немца в восьмом поколении, Volkswagen Passat B8.

Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI Цена, руб 2 713 990 Цена в минимальной конфигурации, руб 1 510 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1 798 / 180 Привод передний Разгон 0-100, сек 7,9 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 5,8 / 11,1 Снаряженная масса, кг 1480 Длина/ширина/высота, мм 4767/2083/1456 Объем багажника, л 650 Дорожный просвет, мм 586

С виду Passat приятен. Изящные решения дизайнеров не сразу бросаются в глаза, а скромно ждут, пока ты их сам заметишь. Чего стоят одни только “ребра”, берущие начало в уголках фар, пересекающие капот, стойки и уходящие дальше вдоль крыши.

Передняя решетка, разделенная бампером, тоже очень нравится. Верхняя часть решетки радиатора визуально соединяет фары между собой. Все вместе это придает уникальность автомобилю в классе, в котором большинство машин очень сложно отличить друг от друга.





Внутри Passat скромен и приятен. Внутри все тот же “квадратиш практиш”. Правый и центральный дефлекторы объединены решеткой, которая придает целостность “торпедо” (кстати, это решение используется и в Audi Q7, которая недавно была у меня на тесте). Алюминиевые вставки в дверях и ручки подсвечиваются ночью, что придает солидности салону. А еще тут черная кожа с белой строчкой и аналоговые часы, которые я лично считаю уместными все же для автомобилей классом повыше.

А вот легкое “похрюкивание” салона на басах, когда слушаешь музыку – очевидный минус, хотя звукоизоляция тут на высоте, и даже на высоких оборотах, двигатель в салоне практически не слышно.

Спортивный вариант сидений отличается не только саппортами на спинке сидений, но и на самой нижней их части. Не то, чтобы я планировал настолько резкое маневрирование, но сидеть в этом салоне приятно. Хотя не уверен, что со мной был бы согласен человек с более широкой “пятой точкой”, чем у меня.

Как обычно, немцы все продумали. Консоль между водителем и пассажиром выполнена очень удобно и практично. Есть куда поставить стакан, есть куда положить мелочь, да и руке на ней лежать во время длинных путешествий тоже очень комфортно.

Все детали в салоне подогнаны очень точно, а рукоятка АКПП смотрится ну просто шикарно.

Приборная панель полностью электронная – добро пожаловать в двадцать первый век, бейби! Современно, красиво и изящно. Особенно понравилось, как показывается остаток бензина (голубая полоска на спидометре).

Сложно представить сегодня автомобиль без бортового компьютера, и Volkswagen Passat конечно же не является исключением. Сенсорный дисплей обладает отличной контрастностью. Изображение очень четкое и яркое. А вот с управлением немного не рассчитали. У сенсора очень низкая чувствительность, а в главном меню очень много пунктов: приходится перелистывать. И пока долистаешь до нужного, успеешь проклясть того, кто не догадался поставить дублирующий элемент управления, такой как тачпэд или универсальное “колесо”, как в BMW или хорошо знакомом нам Audi.

С автозвуком ситуация неоднозначная. Как и в Audi Q7, здесь стоит система Dynaudio. Абсолютно с таким же “косяком”: едкой, очень ярко выраженной “серединой”. И если вы не планируете слушать классическую музыку на минимальной громкости – вот то, что я рекомендую сделать в настройках трехполосного эквалайзера: середина опускается на две единицы, а басы поднимаются по вкусу, для создания звукового давления. Особенно хорошо это ощущается в электронной музыке. Верхние частоты вообще можно не трогать, потому что чего-чего, а разборчивости акустике этой машины точно не занимать. Если вы будете слушать музыку громко, убавьте середину. Берегите слух. Он вам еще понадобится, чтобы слушать мои песни.

На задних сиденьях восприятие звука чуть-чуть размывается, но вообще сидеть тут мягко и удобно. Места для ног полно, и впечатление портит абсолютно несолидный подлокотник, который я из соображений эстетики решил не доставать. Лично мне больше понравилось сидеть спереди. К тому же, дополнительное освещение салона через прозрачный люк в крыше, на пассажиров практически не распространяется.

Панель с обратной стороны консоли напоминает нам о том, что климат-контроль тут таки трехзонный.

Гитара сзади чувствует себя очень комфортно: багажник ну просто огромный! Я редко видел багажники, в которые моя гитара помещалась что вдоль, что поперек.

Но все это детали. Главный вопрос на повестке: как этот автомобиль едет? И это правильный вопрос. При стоимости в два с половиной миллиона, впечатляющими динамические характеристики 180-сильного агрегата назвать трудно. 7,9 секунд – та грань между “нормальным” и “плохим”. Несмотря на то, что старт с пробуксовкой - обычное дело, на скорости 60-70 км/час, о динамике разгона можно забыть.

Подвеска, впрочем, мягкая. И даже несмотря на низкий профиль резины, автомобиль идет плавно, великодушно прощая весенние погрешности асфальта. Маневренность и работа коробки-автомата тоже прекрасны: машина практически на уровне интуиции ловит желания водителя и исполняет их молниеносно.

Педаль тормоза - отдельная песня. Здесь есть небольшой люфт, после которого от легчайшего нажатия машина встает как вкопанная. Пока не привыкнешь, чувствуешь себя абсолютным чайником с двумя днями стажа.

Итог. В принципе добротно выполненный, современный Volkswagen Passat был бы отличной машиной среднего класса, если бы не цена, которая кусается еще на старте. Этот автомобиль оставляет исключительно приятное впечатление, хоть и ничем не шокирует. Все эти дизайнерские решения в экстерьере и интерьере, современные фишки и, в принципе, хороший звук, кажется, пытаются убедить нас в том, что машина дорогая, и стоит своих денег. Я пока в раздумьях. А вы?