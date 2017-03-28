Мнение: VW Passat – практичный автомобиль с непрактичной ценой

Все авторы

Самое читаемое

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Почему пропадает Владимир Путин
партнеры
Четверг 30 марта
Лента новостей
10:07
Москвич задушил дедушку-ветерана из-за квартиры
10:03
Пассия Тарасова отметила праздник в платье с вырезом до пупа
09:55
Машины скорой помощи превращают в нелегальные такси
09:38
Ученые нашли пригодный для жизни ад
09:22
Модель продала девственность за 2,3 миллиона евро
09:20
Братья сбежали в тайгу после ограбления банка
09:08
Иванка Трамп отказалась от денег отца
08:26
Киев занервничал из-за крымской провокации Берлина
08:19
Космонавты и артисты собрались на Новом Арбате
08:00
Основные причины весеннего недомогания
07:55
Мужчина умер после драки с прохожим на западе Москвы
00:25
Неверов: Зарубежные фонды проявляют нездоровое внимание к публикациям Навального
23:36
В центре Москвы Porsche сбил девушку
22:01
Кто стоит за Чубайсом
21:58
Как не подсесть на антидепрессанты
21:46
Путин в красной шапке взялся за ледоруб
21:46
Участник Второй мировой шокировал каминг-аутом
21:27
Бузова изменилась по совету мамы
21:10
Названа цена Galaxy S8 и S8+ в России
20:53
В России возбудили дело об убийстве Вороненкова
20:43
Копенкина подложила соперницу под нож
20:31
Дикая кобра напилась из бутылки (видео)
20:22
В Подмосковье пенсионер насмерть забил жену молотком
20:22
Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах
20:21
Полярники угостили Путина кулебякой
20:05
"Спартак" сообщил о смерти Глушакова
19:42
"Тайный поклонник" оригинально признался Захаровой в любви
19:41
Лавров отчитал Порошенко из-за убийства Вороненкова
19:37
Житель Подмосковья ударил ножом шумевшего подростка
19:17
Максакова управляла мужем
19:13
ОНФ приобщает россиян к благоустройству дворов
19:12
Ученые объяснили происхождение секса болезнями
18:44
Киев лишили последнего шанса обдурить Москву
18:40
Путин возглавил Совет по развитию местного самоуправления
18:33
Жена футболиста требует выгнать его из команды за измену
18:26
Почему "Евровидение" нужно провести в России
18:09
Умер российский журналист Юрий Выборнов
17:54
Путин привез Медведева в Арктику
17:50
Россия строит первую в мире гражданскую атомную подлодку
17:41
Женское воздержание опасно для здоровья
17:39
В Вашингтоне у Капитолия открыли стрельбу
17:25
Олигарх избил знаменитую жену-модель
17:14
Медведева пошла на большой риск на чемпионате мира
17:06
Меркель решилась на отчаянный шаг
16:59
Взбешенный Трамп выкинул известную актрису из самолета
16:59
Половина россиян останутся без отпуска в 2017 году
16:39
"Единая Россия" открывает двери в большую политику
16:32
Варнаву подняли на смех
16:31
Наргиз сделали больно на Украине
16:30
Неуклюжий ежик стал звездой Сети (видео)
16:23
Захарова резко ответила на призыв бойкотировать ЧМ-2018
16:23
Когда Сокольническую линию метро продлят до Коммунарки
16:06
Стоянов научит американских шпионов жить в России
16:04
Российским паралимпийцам запретили выступать на Играх-2018
15:59
Любовника не позвали на похороны Джорджа Майкла
15:44
Российские ученые создали шоколад из водорослей
15:43
Онкобольная певица решилась на "страшный" укол
15:43
Infiniti привез в Россию Mercedes. Тест-Драйв Infiniti Q30
15:39
Марина Александрова сбежала с премии
15:39
Трамп отказался от Android ради "безопасного" iPhone
15:25
Дилана уговорили принять "Нобелевку"
15:16
Пассажирам самолетов рассказали о лучшем времени для похода в туалет
15:16
Путин уволил главу ГИБДД
15:12
Врачи решают судьбу Носкова после инсульта
15:01
Биологический отец благотворно влияет на ребенка
15:01
Тереза Мэй объявила о начале брекзита
14:46
Украину лишат "Евровидения" из-за Самойловой
14:44
Известная модель изменила миллионеру с юным американцем
14:37
Суд Лондона отправил Киев в нокдаун
14:21
Зейналова разрыдалась из-за особенной дочери
14:20
В Ельцин Центре мальчика заставили помыть рот мылом
14:20
Как изменилась Ксения Бородина
14:17
К Москве приближается огромная комета
14:16
Инкассаторы отбились от вооруженных грабителей в Оренбурге
14:10
Виктория Боня забрала дочь у бывшего мужа
14:09
Испанского посла отчитали за критику Путина
13:54
ФСБ со спецназом обыскивают саентологов в Подмосковье
13:46
Максакова предъявила России требования
13:42
Машу Кончаловскую признали копией отца
13:41
Греф забрал к себе Максимовскую
13:29
Кудрявцева о появлении Путина на шоу "Секрет на миллион"
13:24
Самые роскошные наряды премии "Ника"
13:18
Со Стивена Кинга требуют $500 миллионов за плагиат
13:12
Людоед из Петербурга умер в колонии
13:09
Сбербанк потерял сотни миллионов на Украине
12:58
Агрессивный наркоман внезапно умер в отделе полиции
12:55
Фигурист Морозов порезал Тарасову
12:54
Композитор Пугачевой врезал солисту "Ласкового мая"
12:51
Чем грозит Москве брекзит
12:50
Кейт Миддлтон похорошела назло всем слухам о скандале с мужем
12:47
Вороненков писал в Москву перед смертью
12:45
Калининградские полицейские спасли тонувшего в глине мужчину
12:31
Правильное питание по знакам Зодиака
12:14
Что случилось с внешностью Дэвида Бекхэма
12:09
Мальта: маленькая страна для большого туризма
12:02
Киев признал Милонова угрозой
12:02
Юрий Грымов заставил актеров обнажиться
11:59
Мошенники в Эрмитаже: кто угодил в скандал
11:40
Отличница Мара Багдасарян попалась на обмане
11:30
Парализованный американец при помощи силы мысли съел крендель
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гибель мужа обеспечила Марии Максаковой аншлаг
Максакова предъявила России требования
Бывший любовник назвал Проклову королевой постели
Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа
Врачи борются за жизнь певца Николая Носкова
Состояние Николая Носкова резко ухудшилось
Блоги

Мнение: VW Passat – практичный автомобиль с непрактичной ценой

Фото: Пресс-служба Volkswagen
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Квадратиш. Практиш. Гут. Эти слова из рекламы шоколадки я примеряю на все автомобили немецкого производства. Квадратиш Passat перестал быть примерно в начале двухтысячных, когда подчеркнутая аэродинамичность вошла в моду. А вот насколько этот автомобиль “практиш” и гут”, мы и попробуем сейчас разобраться. Представляю вам немца в восьмом поколении, Volkswagen Passat B8.
прочитано 1445 раз
Volkswagen Passat Highline 1,8 TSI
Цена, руб 2 713 990
Цена в минимальной конфигурации, руб 1 510 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1 798 / 180
Привод передний
Разгон 0-100, сек 7,9
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 5,8 / 11,1
Снаряженная масса, кг 1480
Длина/ширина/высота, мм 4767/2083/1456
Объем багажника, л 650
Дорожный просвет, мм 586

С виду Passat приятен. Изящные решения дизайнеров не сразу бросаются в глаза, а скромно ждут, пока ты их сам заметишь. Чего стоят одни только “ребра”, берущие начало в уголках фар, пересекающие капот, стойки и уходящие дальше вдоль крыши.

Передняя решетка, разделенная бампером, тоже очень нравится. Верхняя часть решетки радиатора визуально соединяет фары между собой. Все вместе это придает уникальность автомобилю в классе, в котором большинство машин очень сложно отличить друг от друга.

Фото: Пресс-служба Volkswagen 

Внутри Passat скромен и приятен. Внутри все тот же “квадратиш практиш”. Правый и центральный дефлекторы объединены решеткой, которая придает целостность “торпедо” (кстати, это решение используется и в Audi Q7, которая недавно была у меня на тесте). Алюминиевые вставки в дверях и ручки подсвечиваются ночью, что придает солидности салону. А еще тут черная кожа с белой строчкой и аналоговые часы, которые я лично считаю уместными все же для автомобилей классом повыше.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

А вот легкое “похрюкивание” салона на басах, когда слушаешь музыку – очевидный минус, хотя звукоизоляция тут на высоте, и даже на высоких оборотах, двигатель в салоне практически не слышно.

Спортивный вариант сидений отличается не только саппортами на спинке сидений, но и на самой нижней их части. Не то, чтобы я планировал настолько резкое маневрирование, но сидеть в этом салоне приятно. Хотя не уверен, что со мной был бы согласен человек с более широкой “пятой точкой”, чем у меня.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Как обычно, немцы все продумали. Консоль между водителем и пассажиром выполнена очень удобно и практично. Есть куда поставить стакан, есть куда положить мелочь, да и руке на ней лежать во время длинных путешествий тоже очень комфортно.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Все детали в салоне подогнаны очень точно, а рукоятка АКПП смотрится ну просто шикарно.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Приборная панель полностью электронная – добро пожаловать в двадцать первый век, бейби! Современно, красиво и изящно. Особенно понравилось, как показывается остаток бензина (голубая полоска на спидометре).

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Сложно представить сегодня автомобиль без бортового компьютера, и Volkswagen Passat конечно же не является исключением. Сенсорный дисплей обладает отличной контрастностью. Изображение очень четкое и яркое. А вот с управлением немного не рассчитали. У сенсора очень низкая чувствительность, а в главном меню очень много пунктов: приходится перелистывать. И пока долистаешь до нужного, успеешь проклясть того, кто не догадался поставить дублирующий элемент управления, такой как тачпэд или универсальное “колесо”, как в BMW или хорошо знакомом нам Audi.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

С автозвуком ситуация неоднозначная. Как и в Audi Q7, здесь стоит система Dynaudio. Абсолютно с таким же “косяком”: едкой, очень ярко выраженной “серединой”. И если вы не планируете слушать классическую музыку на минимальной громкости – вот то, что я рекомендую сделать в настройках трехполосного эквалайзера: середина опускается на две единицы, а басы поднимаются по вкусу, для создания звукового давления. Особенно хорошо это ощущается в электронной музыке. Верхние частоты вообще можно не трогать, потому что чего-чего, а разборчивости акустике этой машины точно не занимать. Если вы будете слушать музыку громко, убавьте середину. Берегите слух. Он вам еще понадобится, чтобы слушать мои песни.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

На задних сиденьях восприятие звука чуть-чуть размывается, но вообще сидеть тут мягко и удобно. Места для ног полно, и впечатление портит абсолютно несолидный подлокотник, который я из соображений эстетики решил не доставать. Лично мне больше понравилось сидеть спереди. К тому же, дополнительное освещение салона через прозрачный люк в крыше, на пассажиров практически не распространяется.

Панель с обратной стороны консоли напоминает нам о том, что климат-контроль тут таки трехзонный.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Гитара сзади чувствует себя очень комфортно: багажник ну просто огромный! Я редко видел багажники, в которые моя гитара помещалась что вдоль, что поперек.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Но все это детали. Главный вопрос на повестке: как этот автомобиль едет? И это правильный вопрос. При стоимости в два с половиной миллиона, впечатляющими динамические характеристики 180-сильного агрегата назвать трудно. 7,9 секунд – та грань между “нормальным” и “плохим”. Несмотря на то, что старт с пробуксовкой - обычное дело, на скорости 60-70 км/час, о динамике разгона можно забыть.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Подвеска, впрочем, мягкая. И даже несмотря на низкий профиль резины, автомобиль идет плавно, великодушно прощая весенние погрешности асфальта. Маневренность и работа коробки-автомата тоже прекрасны: машина практически на уровне интуиции ловит желания водителя и исполняет их молниеносно.

Педаль тормоза - отдельная песня. Здесь есть небольшой люфт, после которого от легчайшего нажатия машина встает как вкопанная. Пока не привыкнешь, чувствуешь себя абсолютным чайником с двумя днями стажа.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Итог. В принципе добротно выполненный, современный Volkswagen Passat был бы отличной машиной среднего класса, если бы не цена, которая кусается еще на старте. Этот автомобиль оставляет исключительно приятное впечатление, хоть и ничем не шокирует. Все эти дизайнерские решения в экстерьере и интерьере, современные фишки и, в принципе, хороший звук, кажется, пытаются убедить нас в том, что машина дорогая, и стоит своих денег. Я пока в раздумьях. А вы?

28 марта 2017, 12:37

комментарии

Политика

Лавров отчитал Порошенко из-за убийства Вороненкова
Меркель решилась на отчаянный шаг
Чем грозит Москве брекзит
Суд Лондона отправил Киев в нокдаун

Шоу-бизнес

Пассия Тарасова отметила праздник в платье с вырезом до пупа
Климова и Месхи показали смешные фото дочки
Анджелину Джоли проверили на наркотики
Бузова изменилась по совету мамы

Проишествия

Собака загрызла хозяина во время съемок фильма
Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель
Самолет убил девушек во время селфи-фотосессии
Экипаж ДПС сбил девушку на пешеходном переходе (видео)

Lifestyle

Взбешенный Трамп выкинул известную актрису из самолета
Дилана уговорили принять "Нобелевку"
Со Стивена Кинга требуют $500 миллионов за плагиат
Мальта: маленькая страна для большого туризма
Политика

Киев занервничал из-за крымской провокации Берлина

Украинский дипломат пригрозил "нарушителям" правовыми последствиями
Общество

Иванка Трамп отказалась от денег отца

Дочь президента США устроилась на неоплачиваемую работу
Hi-tech

Ученые нашли пригодный для жизни ад

Оно может стать новым домом для человечества
Шоу-бизнес

Пассия Тарасова отметила праздник в платье с вырезом до пупа

Модель выбрала для особого дня весьма компрометирующий наряд

Гороскоп

Кто стоит за Чубайсом
Правильное питание по знакам Зодиака
Светличной угрожает серьезный недуг
Лиза Боярская уйдет в политику

Фоторепортажи

Юрий Грымов заставил актеров обнажиться
Главной красавицей России стала маленькая девочка
Пластика изменила звезду "Дома-2" до неузнаваемости
Эвелина Бледанс пришла на премию "Ника" в игривом виде

Спорт

Жена футболиста требует выгнать его из команды за измену
Медведева пошла на большой риск на чемпионате мира
Захарова резко ответила на призыв бойкотировать ЧМ-2018
Российским паралимпийцам запретили выступать на Играх-2018

Регионы

В Ельцин Центре мальчика заставили помыть рот мылом
Насильник из эротического сна украл у калужанки трусики
Чиновник устроил стрельбу по дороге на свадьбу (видео)
Трое детей погибли из-за возгорания стиральной машины
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru