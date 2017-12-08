Либералы требуют покаяния за поведение Путина

По поводу решения Владимира Путина выдвинуться на президентские выборы уже высказались едва ли не все политики, журналисты и комментаторы страны. Кто-то высказывался с радостью, кто-то с сожалением, но новость явно не оставила никого равнодушным. И вот среди этих неравнодушных конечно же нашлись те, кто увидел в новом сроке Путина большую трагедию.



По оппозиционному твиттеру ходит шутка, что Путин будет править больше 20 лет и что это несправедливо по отношению к гражданам России, ведь такое длинное "наказание" не дают даже за убийство! Как же они страдают тут, малахольные.

У меня для них есть предложение. Знаете, когда в США избрали Трампа, то обиженные сторонники Хиллари, особенно из среды городской хипстоты, организовывали коллективные перформансы против Трампа. Они собирались вместе в разных городах США, приводили журналистов, друзей, родственников, включали трансляцию в фейсбук и periscope и потом... начинали кричать в небо. Я не шучу, в интернете есть десятки, если не сотни, таких видеозаписей.

Американские хипстеры, раздосадованные результатами выборов истерят, плачут и со слезами на глазах все вместе кричат что-то в адрес Небесной канцелярии. В этих криках есть все – боль, унижение, безысходность... в общем все то, что уже заранее испытывают наши либералы, которые заранее недовольны предстоящим успехом Путина на президентских выборах. В общем, им пора перенимать передовой западный опыт, и уже сейчас выходить на улицы, собираться вместе, плакать и кричать в небеса.

Кстати, американской оппозиции это так понравилось, что теперь эти акции проводятся каждый год, в день победы Трампа на выборах. Это конечно сильно забавляет сторонников американского президента. Я очень хочу, чтобы российская оппозиция тоже начала это делать каждый год. У меня только одна просьба: если кто-то из антипутинской оппозиции соберется такое организовать, сообщите и мне тоже – я организую сьемку. Уверен, видео хорошо зайдет на ютубе и будет пользоваться большой популярностью среди путинских избирателей.

Меня смешат попытки доказать нам, тем кто никуда не уезжал из России, и прожили долгие годы с Путиным, президентом и премьером, что все достижения России за последние 17 лет – это пыль, чушь, ложь и дурость. Ну, вы знаете... Не у всех в России память отшибло.

Я вижу какой зубной скрежет вызвало заявление Володина, в котором он сказал о Путине слова, с которыми, думаю, легко согласятся десятки миллионов россиян. Цитирую по ТАСС: "Состоявшееся решение дает уверенность в завтрашнем дне, потому что наш президент всеми своими делами, служением нашей стране доказал, что мы многое можем сделать. И он как глава государства всегда в тяжелейшее время делал все для того, чтобы защитить людей, страну от проблем. С Путиным мы развивались, росло благосостояние граждан. Какие бы проблемы ни приходили в страну, президент их решал эффективно. Во внешней политике огромные подвижки: страну стали уважать, стали считаться – это тоже его заслуга", – сказал Володин.

И тут началось... оказывается, у нас в стране все плохо. В тысячный раз вытаскивают эту замшелую агитку, что по Индексу восприятия коррупции Россия находится на 131 месте в мире, рядом с Украиной и Непалом и, конечно, в этом Путин виноват. Ладно, что этот рейтинг создан Транспэренси Интернейшнл – то есть инструментом политического влияния Госдепа США, так это же еще и рейтинг не коррупции, а ее "восприятия" – то есть логично, что страны в которых принято при любых обстоятельствах власть ругать и жаловаться на жизнь, индекс восприятия коррупции будет выше.

Вот, например, по этому же рейтингу получается в топ-50 самых честных и не коррумпированных стран мира входят Ботсвана и Маврикий. А хорошее положение США в этом рейтинге – это вообще анекдот. Американский метод снижения восприятия коррупции – гениален. Надо всего лишь назвать коррупцию лоббизмом и вот уже никакой коррупции нет, а лоббисты – это официальные бизнесмены. Понятно, что с коррупцией надо бороться, но не надо пороть чушь о том, что ситуация никак не изменилась с 2000 года. Самый простой и понятный индикатор для каждого гражданина – вот вы на дорогах взятки по сравнению с 2000 годом или с 90-ми стали давать чаще или реже? Ответ на этот вопрос и показывает есть у нас успехи в борьбе с коррупцией или нет.

Меня особо умиляют разговоры, что Путин лишил нас вкусного сыра, дешевых польских яблок и испанского хамона. То, что многие американцы, которые приезжают в Россию просто в шоке от количества и качества наших продуктов – это критиков не волнует. Даже иностранные СМИ признают, что российские антисанкции помогли развить российское сельское хозяйство, не говоря уже об очевидных успехах России в плане захвата мирового рынка зерна. Это кстати тоже происходит благодаря путинской программе развития сельского хозяйства. Wall Street Journal пишет, что российское зерно буквально выдавливает с мирового рынка американских фермеров, но местные либералы будут упорно говорить о том, что Путин ничего не добился в экономике.

И последнее. Нам предлагают погрустить и покаяться за то, что нас выгнали из Большой Восьмерки, за то, что нас выгнали из Совета Европы и ПАСЕ, за то, что против нас ввели санкции. С риском обидеть чувствительных оппозиционеров, скажу коротко: плевать. Мне даже кажется, что если бы против нас не было санкций, то мы видимо что-то делаем не так. Если мне не изменяет память, то нам Европа вводила санкции еще со времен Ивана Грозного, и потом перерывы в санкциях были редкими и короткими. И ничего, мы за это время нормально выросли, а наши солдаты успели побывать с недружескими военными визитами почти во всех континентальных европейских столицах. Все это время наши предки, как и мы сами, хотели жить своим умом и для своей страны.

Я заметил, что наша оппозиция любит говорить о свободе, но она ее совершенно не ценит и все ищет кому бы сапоги вылизать за печеньку. Россияне не согласны с такой позицией и ценят свободу жить своим умом и в своих интересах гораздо больше, чем фейковые либералы. И вот таким свободолюбивым избирателям очень подходит президент Путин.