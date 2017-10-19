Маленькие гиганты большой политики

Вот и настоящая осень уже на дворе. Дожди и все такое. Про Трампа и его похождения на фронте международной дипломатии, вроде бы, уже отписались, надо чего-нибудь новенького найти. И немедля нашлось.

Один американский продюсер – некто Вайнштейн – взял себе привычку приставать к актрисам. А актрисы все как на подбор были голливудские и знаменитые. И поэтому сам продюсер тоже, конечно, был знаменитым и широко известным в узких кругах. Ну а после того как все эти дамы его заложили, раскрыли людям, можно сказать, глаза, стал еще известнее.

Тут, конечно, как будто о политике речь не идет. Список "девушек Вайнштейна" – большой, и они все занимались вовсе не политикой. И Анджелина Джоли, и Гвинет Пэлтроу ценятся зрителями совсем за другие достоинства. Но в целом образ получается неприглядный, как в разделе "Их нравы". Вот, оказывается, за какие достоинства у них там, на тлетворном Западе, протаскивают на вершину славы! Даже им самим стыдно стало, так что от Харви и жена ушла, заявив, что ее сердце разбито. В придачу из киноакадемии его выгнали, с работы — из своей же компании – уволили, и даже ордена Почетного легиона французы хотят лишить. Уж чья бы корова мычала, как говорится, но не французская.

Вспоминается известное кинопроизведение, а точнее – целый сериал, созданный британскими комиками, под названием "Летим со мной!" Там владелец авиакомпании Омар Баба, попав под поток обвинений со стороны сотрудниц, которых он якобы домогался, в возмущении восклицал, что не мог же он домогаться сразу их всех, и повелел найти хоть одну, которая бы за него заступилась. В сериале ее роль сыграл малосимпатичный мужчина-актер, в жизни же таковой оказалась актриса-феминистка Маим Бялик, единственная, к которой Вайнштейн пристать не осмелился.

Однако, помимо аполитичного продюсера, в такого рода скандалы влипают и многочисленные фигуры, от которых зависит мировая экономика и политика. Вспомнить того же знаменитого экс-главу МВФ Доминика Стросс-Кана, претендента на президентство во Франции, домогавшегося американской горничной. Об этом даже художественный фильм сняли с Жераром Депардье в главной роли, там он тоже изображал французского кандидата в президенты, залетевшего в США. И такая "медовая ловушка" стоила герою карьеры. Может, конечно, все и было подстроено, и горничная сама приставала к бедняге, но только падкую до сенсаций публику можно убедить в чем угодно. Они-то знают, в каком мире живут – где все продается и покупается и ангелочков нет.

В родном отечестве тоже не отстают. И тут пытаются засунуть секс в политику, почти как в рекламу. Но, конечно, на российской почве все выходит грубее и проще, чем у британских комиков. Вот взять хоть казус художника Павленского, который сначала решил символически изнасиловать всю Красную площадь, прибив свои художественные инструменты к ней, чтоб та не сбежала, а потом и до Банка Франции добрался. Ну тут уж его добрые французы быстро в психушку законопатили, и свои либералы тоже не одобрили, ведь он покусился на самое святое – на Конституцию, по которой личную собственность никто не отменял. Такой вот конец оказался у художника-акциониста.

К Трампу, как помнится, тоже пытались пристегнуть скандал с сексуальным подтекстом. Дескать, будучи в Москве, он в президентском номере отеля как раз "в шаговой доступности" от Кремля снимал проституток и даже заставлял их, извините, мочиться на постель, где спал когда-то Обама с Мишелью, а жуткий КГБ его потом шантажировал.

Ну, тут, разумеется, прямо нашли чем пугать. Трамп такого добра богато бачив на своих многочисленных конкурсах "Мисс Вселенная" – мы-то теперь знаем, как у них эти дела делаются. Как в анекдоте: может, все актрисы и шлюхи, но для мистера Вайнштейна и его последователей это неважное оправдание. В рассказе Чехова "Панихида", когда отец актрисы, заказывая заупокойную службу по родной дочери, называет ее в поминальной записке "блудницей", священник за то делает ему жестокий выговор. "Но ведь она того... извините, актерка была!" – поясняет провинциальный папаша священнику недоумевая. С тем же простодушным недоумением и голливудский продюсер устраивал будущим звездам сексуальную "барщину" – мол, назвалась груздем, так уж полезай сама знаешь куда.

Словом, как окинешь взглядом, так видно, что покушения на половую неприкосновенность бывают и в быту, но только речь заходит о политике — тут же "это" превращается в политический инструмент. Да и в бытовой голливудской, так сказать, жизни удивляет, что все вспоминают о своих обидах именно в нужный момент. Это уже смахивает не на бунт озверевших от разгула секс-маньяка дам, а на некий инструмент делового давления и бизнес-манипулирования. Может, позавидовал кто-то Вайнштейну и устроил для него такой перформанс в стиле "а ну-ка, девушки!" И тут же все дамы стали вспоминать свои обиды – как ее, юную и неопытную, старый козел пригласил попить чаю, а оказалось, что ему нужен был вовсе не чай. И как она ни пыталась объяснить, что, мол, "я не такая, я жду трамвая", но он продолжал ее гнусно домогаться, и даже сбежать не удалось. И все синхронно, как в оркестре. И Стросс-Кан вдруг попался, и знаменитый датчанин Ларс Фон Триер, и пусть еще радуются, что угодили не в автокатастрофу и не в программу "Пусть говорят!".