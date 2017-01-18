Принципы элементарной финансовой грамотности

В условиях, когда из-за кризиса финансовые возможности и инструменты ограничены, мы все чаще слышим о том, что россиянам не хватает "элементарной финансовой грамотности". Из-за ее отсутствия более 600 000 человек являются банкротами, и число их постоянно растет.

Неужели люди в нашей стране настолько ленивы, что не хотят учиться тому, что в будущем поможет сохранить их деньги? Или все не так уж элементарно? Попробуем разобраться.

Википедия определяет финансовую грамотность как совокупность знаний о финансовых рынках, особенностях их функционирования и регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими финансовых инструментах, продуктах и услугах, умение их использовать с полным осознанием последствий своих действий и готовностью принять на себя ответственность за принимаемые решения.

В то же время, как показывают многочисленные исследования, фундаментальные академические знания в области экономики и финансов не гарантируют процветания и финансового благополучия. Конечно, банковские служащие, управляющие среднего и высшего звена или бухгалтеры могут много зарабатывать, но вы практически не встретите люди этих профессий списках богачей. В то же время исследования успешности показывают, что большое количество миллионеров и миллиардеров зачастую не имели не то что высшего, а иногда и среднего образования. Процветали же они за счет так называемой "уличной мудрости" и смекалки.

Что же такое финансовая грамотность на практике

Подсказка содержится в вопросе. Само слово "грамотность" подразумевает не просто знание основ, например, букв алфавита, а уметь складывать из них слова и предложения. Еще важнее – навык создавать из предложений собственный осмысленный текст, не зря же в школе нас учат писать изложения, сочинения и эссе. Применительно к понятию финансовая грамотность, основой является знание рынка, терминологии, умение читать и понимать документы и контракты.

Но вот дальше – сложнее, дальше на первое место выходит логика. Тут я бы сравнила финансовую грамотность не с умением читать и писать, а скорее с шахматами. Понимание связи причины и следствия, умение рассчитывать на нескольких ходов вперед, стратегическое планирование – вот главная составляющая настоящей финансовой грамотности. Если хотите, то такая наука ближе всего к математической логике. Но куда важнее опыт, чутье и смекалка, благодаря которой неграмотный крестьянин иногда даст фору университетскому профессору.

Признаки настоящей финансовой грамотности

Финансовая система любой страны регулируется законодательством. И поскольку незнание законов не освобождает от ответственности, первый признак финансовой грамотности – знание законов, понимание правил игры на конкретном игровом поле, то есть в конкретной стране.

Перво-наперво надо понимать, чего делать нельзя. Что приведет к финансовым потерям, штрафам, а что, напротив, делать нужно и полезно. То есть использовать возможности игрового поля для создания финансовой выгоды.

Во-вторых, необходимо знать и уметь использовать такие инструменты, как бюджет, кредит, вклад, инвестирование, ликвидность, дефицит и профицит, инфляция, эмиссия и так далее.

И, наконец, третье: четко понимать отношения между игроками рынка. В какой области финансовые операции действительно находятся под защитой закона и государства, а в какой вы попадете в настоящие финансовые джунгли со всеми вытекающими последствиями.

Как повысить финансовую грамотность

С чего начать? В первую очередь овладейте базой и выясните правила игры. Проще говоря, вы должны четко знать законодательство той области, которая касается ваших активов и используемых финансовых инструментов, и следить за его изменениями.

Во-вторых, стоит осознать свои страхи, связанные с деньгами, и трезво их оценивать. Бесполезно идти на финансовый рынок, зажмурившись. Принцип "глаза боятся, а руки делают" здесь, увы, не работает. Управляя финансами очень важно принимать рациональные, обоснованные решения, без эмоций. А сделать это можно только разобравшись с собственными страхами.

И, наконец, не бойтесь осваивать и применять новые инструменты, даже если общественное мнение не на вашей стороне. Простой пример: если вы понимаете, что кредитные средства могут в конечном счете принести вам доход или повысить качество жизни, не бойтесь взять кредит, даже если родные говорят вам, что кредит – это долговая яма, кабала и берут его только неудачники. Ведь гораздо лучше жить в собственной квартире и платить ипотеку, чем ютиться вчетвером в однокомнатной квартире родителей, не так ли?