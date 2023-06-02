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Пятница 2 июня

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Может спасти жизнь: почему светоотражатель незаменим в дождливые вечера

Может спасти жизнь: почему светоотражатель незаменим в дождливые вечера
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Проезжая часть – зона повышенной опасности. Даже передвигаясь по тротуару, есть риск стать жертвой ДТП. Порой избежать беды помогает простой аксессуар по доступной цене.

С наступлением лета многие так хотят расслабиться и забыть о тревогах, что теряют бдительность прямо на дороге. Это касается всех участников движения. В итоге желание отвлечься приводит к авариям, и хорошо, если не смертельным. Специально для снижения рисков ДТП разумные люди носят светоотражатели — небольшие аксессуары, помогающие водителям замечать пешеходов при плохом освещении.

Светоотражающие элементы сейчас можно купить на любой вкус: наклейки, значки, браслеты, нарукавники, брелоки, ленты, термоаппликации. Главное, чтобы они выполняли свою функцию и были закреплены в подходящем месте.

Особенно они незаменимы в дождливые вечера. Как передает сайт "Вести Подмосковья", в ненастную погоду видимость на дороге может быть снижена, кроме того, мокрая дорога требует особой концентрации внимания. В такие связанные с погодой критические периоды светоотражатель может спасти жизнь.

Возвращающие свет аксессуары подходят и детям, и взрослым. Их можно размещать на одежде, сумках, колясках, велосипедах. Чем больше на пешеходе светоотражателей, тем выше его безопасность дождливым вечером, если он соблюдает правила и не спит на ходу.

2 июня 2023, 21:30
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Якубович и другие российские звезды, угодившие в смертельное ДТП

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Эдвард Радзинский. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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