В Подмосковье семья байкеров насмерть разбилась после столкновения с фурой

В Подмосковье в городском округе Шаховская произошло ДТП с участием мотоцикла. 42-летний мотоциклист, за спиной которого сидела 36-летняя жена, ехал к друзьям в деревню Ховань. Водитель в последний момент вписался в слепой поворот направо, вылетел на встречную полосу и "нырнул" под КамАЗ.
В результате столкновения людей разбросало в разные стороны, а мотоцикл взорвался. Прибывшие на место медики констатировали смерть байкеров. Об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня".
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