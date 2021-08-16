На востоке Москвы в результате аварии пострадали мужчина и ребенок

На востоке российской столицы произошла серьезная авария. Уточняется, что столкнулись два транспортных средства.
В результате случившегося пострадал мужчина и ребенок. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
На востоке российской столицы произошла серьезная авария. Уточняется, что столкнулись два транспортных средства.
В результате случившегося пострадал мужчина и ребенок. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
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