На юге Москвы произошла авария с участием Porsche

СМИ пишут об аварии, которая случилась на юге российской столицы. По словам очевидцев, в ДТП попал автомобиль Porsche 911.
На данный момент сообщается об одном пострадавшем. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает Рен ТВ.
СМИ пишут об аварии, которая случилась на юге российской столицы. По словам очевидцев, в ДТП попал автомобиль Porsche 911.
На данный момент сообщается об одном пострадавшем. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает Рен ТВ.
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