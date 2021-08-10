В Самаре насмерть сбили пешехода у ТЦ "Колизей"

В Самаре около торгового центра "Колизей" автомобиль Niva сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Человек пересекал перекресток в районе улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Во время ДТП было уже темно.

Как сообщает "Царьград", в районе столкновения не было зебр и светофоров. Личность погибшего устанавливается.