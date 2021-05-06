Страшная авария с подростками на мотоцикле попала на видео

Мотоцикл с тремя подростками угодил в страшную аварию.

На перекрестке двух дорог в поселке Чунояр в Богучанском районе Красноярского края автомобиль BMW снес мотоцикл, на котором ехали трое подростков в возрасте от 15 до 16 лет. Сообщается, что несовершеннолетние должны были уступить дорогу иномарке.

ДТП попало на видео. На записи видно как после столкновения юноши буквально разлетаются в разные стороны. На место оперативно прибыли экстренные службы. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.