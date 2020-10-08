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Авто

В Дагестане три человека погибли в крупной аварии

прочитано 96 раз

В Дагестане случилось жуткое ДТП. Уточняется, что погибли три человека.

По данным телеканала "360", столкнулись пять автомобилей. Более десяти человек получили серьезные травмы в результате случившегося.

Автор: 8 октября 2020, 13:14 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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