В Дагестане три человека погибли в крупной аварии

В Дагестане случилось жуткое ДТП. Уточняется, что погибли три человека.
По данным телеканала "360", столкнулись пять автомобилей. Более десяти человек получили серьезные травмы в результате случившегося.
В Дагестане случилось жуткое ДТП. Уточняется, что погибли три человека.
По данным телеканала "360", столкнулись пять автомобилей. Более десяти человек получили серьезные травмы в результате случившегося.
Актер считает, что прелестница внушила ему любовь
Эксперт считает, что артистка в опасности
Директор потерял актрису в бушующей стихии в Мексике
Блогер рассказала о проблемах со здоровьем
Популярные темы форума
Помойка
встречаюсь с пенсионеркой
Пулеметчица
Тут обитает конченный маньяк и извращенец
Ищу регион где поселиться
Самосожжение.
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
парни в деревне такие красивые
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Эмин поддержал Азербайджан