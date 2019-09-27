Грузовик-ассенизатор насмерть сбил ребенка под Москвой

В подмосковном Домодедове Первоклассница погибла под колесами грузовика. Наезд на ребенка совершил 25-летний водитель автомобиля "ГАЗ".
Происшествие случилось возле школы, когда школьница переходила дорогу по переходу вместе с мамой. В результате столкновения семилетняя девочка погибла на месте. Ее мать госпитализировали с травмами. В отношении водителя уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в результате нарушения ПДД, пишет телеканал "360".
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