В Уфе водитель авто сбил 7-летнего ребенка и скрылся

В Уфе водитель неустановленного авто сбил сбившего 7-летнюю школьницу. Кроме того, мужчина скрылся с места ДТП.
Отмечается, что девочка переходила дорогу в неустановленном месте. В результате случившегося школьница получила ушибы. Водитель покинул место происшествия, пишет ToDay News Ufa.
Популярные темы форума
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Александр Хочинский- ваш кумир?
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Уход за свекровью- инвалидом.
Девушки шарахаются
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Смешанные браки. Это хорошо?
Как забыть измену?