В Петербурге неизвестный избил таксиста и угнал его автомобиль

Во Петербурге неизвестный напал на таксиста и угнал его авто. Сообщается, что пассажир ударил водителя по затылку предметом, похожим железную трубу. Угрожая убийством, преступник велел таксисту пересесть на пассажирское сиденье, пишет газета "Петербургский дневник". После этого пострадавшему удалось на ходу движения выпрыгнуть из машины, которая была похищена злоумышленником.
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