Под Москвой пьяный таксист протаранил четыре машины

В подмосковных Люберцах произошла массовая авария. На Вертолетной улице таксист потерял управление и протаранил четыре автомобиля, припаркованные возле тротуара.
По словам очевидцев, водитель такси был в нетрезвом состоянии. В результате аварии он получил травму головы. Другие подробности ДТП устанавливаются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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