Под Москвой столкнулись пять автомобилей

В среду, 14 августа, на трассе М2 произошла серьезная авария. Столкнулись грузовик, маршрутка и три легковых автомобиля. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд грузовой машины на полосу встречного движения.
В результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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